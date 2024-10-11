"Модный" бананово-шоколадный хлеб: вкусный вкус, который понравится всем

Что нужно для шоколадно-бананового хлеба

Для того чтобы испечь шоколадно-банановый хлеб, нужно эти продукты:

банан - 3 шт.;

яйцо - 1 шт.;

мука - 150 г;

какао - 80 г;

растительное масло - 30 мл;

сливочное масло - 90 г;

разрыхлитель - 1,5 ч. л.;

сода - 1 ч. л.;

ванильный сахар - 1 ч. л.;

сахар - 150 г;

соль - 1/2 ч. л.

Как готовить бананово-шоколадный хлеб

Сначала нужно почистить и размять вилкой бананы. Лучше всего использовать перезрелые фрукты - чем они темнее, тем лучше. Такие фрукты не только легче переминаются, но и содержат больше сахара.

В отдельную миску нужно разбить яйцо, добавить к нему обычный и ванильный сахар. Массу нужно тщательно перемешать и слегка взбить. Сливочное масло необходимо растопить до жидкого состояния.

Влейте растительное масло и растопленное сливочное масло в яичную смесь, затем добавьте размятые бананы небольшими порциями. В отдельной миске смешайте муку, какао, разрыхлитель и соду.

Муку перед этим нужно просеять, чтобы она лучше перемешивалась с бананами, а хлеб был более пышным. Также добавьте щепотку соли - она сбалансирует вкус выпечки.

Понемногу добавьте к сухим ингредиентам банановую смесь, перемешивая каждый раз во избежание образования комочков. Вымешайте тесто для бананового хлеба до однородности.

Тесто для шоколадно-бананового хлеба (скриншот / Всесвіт Рецептів)

Небольшую форму для выпечки необходимо смазать маслом и застелить пергаментом - это поможет легче вынуть хлеб. Перелейте тесто для бананового хлеба в форму и выпекайте в течение 50-55 минут в разогретой до 180 градусов в духовке.

Готовый банановый хлеб должен быть мягким и слегка влажным. Выпечку можно полить любимым топингом - джемом, медом, сиропом или сгущенкой.