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"Модное" овсяное молоко оказалось вредным: диетологи назвали главную опасность

Пятница 05 января 2024 18:20
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"Модное" овсяное молоко оказалось вредным: диетологи назвали главную опасность Почему не стоит пить овсяное молоко (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Овсяное молоко уже несколько лет активно вытесняет обычное. Оно становится еще более модным, но не все знают, действительно ли такой продукт полезен и не вредит здоровью. Диетологи Марисса Мешулам, Тамар Сэмюэлс и Шэрон Палмер объяснили, в чем опасность овсяного молока.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на HuffPost.

В чем вред овсяного молока

Многие переходят на овсяное молоко из-за того, что оно не содержит глютен. Но, как уверяют эксперты, это совсем не так.

"Хотя овес естественным образом не содержит глютена, он имеет более высокий риск перекрестного заражения, поскольку обычно его производят на предприятиях, производящих продукты, содержащие глютен", - заявляет Сэмюэлс.

&quot;Модное&quot; овсяное молоко оказалось вредным: диетологи назвали главную опасностьКакое молоко лучше - овсяное или обычное (фото: freepik.com)

А потому если вы следите за уровнем сахара в крови, или просто хотите похудеть, употребление овсяного молока может вам навредить. Более того, в таком продукте немало углеводов и могут быть пестициды с не очень полезными видами масел.

"Овес - это культура, которая сильно обрабатывается пестицидами, поэтому, если вы пьете молоко, я настоятельно рекомендую выбирать органическое. Одна чашка овсяного молока содержит такое же количество углеводов, как и ломтик хлеба, примерно 15 граммов. К тому же, когда овес перерабатывается в овсяное молоко, крахмал в овсе расщепляется до простых сахаров", - подчеркнула Мешулам.

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Кроме того, недавно стало известно, как понять, что продукт прошел обработку и вреден.

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