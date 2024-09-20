15-летнюю девушку заставили раздеться в аэропорту, чтобы доказать ее пол: детали скандала

15-летняя британка Кейтлин Дисли, полетевшая с родителями на отдых в Египет, вынуждена была пройти через унижения и дискомфорт в аэропорту Хургады из-за своего внешнего вида.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Record.

Что произошло в аэропорту Хургады

Кейтлин вместе с папой, братьями, подругой Лив и ее родителями решили провести отдых вместе и выбрали для этого Хургаду в Египте. Когда вся компания проходила проверку после приземления, Кейтлин столкнулась с очень неприятной ситуацией. Всех пропустили, а к девушке были вопросы, и охранники сказали, что должны проверить, действительно ли она девушка.

В паспорте Кейтлин ясно указано, что она ребенок и лицо женского пола. Однако у нее короткая стрижка и мешковатая одежда, которую сейчас так любят подростки.

К девушке подошли двое мужчин и сказали, что она должна пройти проверку на пол - доказать, что у нее нет мужских половых органов.

Девушка испытала шок и смущение, она была в растерянности. Ее отец, 40-летний Том Дисли, который занимается шестью детьми, также был смущен и шокирован.

"Это было травматично и стыдно. Я никогда раньше не переживала ничего подобного", - признается Кейтлин.

"Я, ее папа и ее братья никогда не видели Кейтлин в такой беде. Перед ней стояли двое мужчин, которые говорили, что хотят увидеть части ее тела", - добавил Том.

В дело вмешалась мать Лив и начала просить, чтобы привели кого-то, кто говорит по-английски, потому что явно возникла какая-то путаница в общении.

"У них никого не было, а впоследствии они получили сообщение, что должны проверить, что она действительно девушка, и забрали ее в отдельную комнату. Сначала, мне кажется, мужчины сами хотели посмотреть на нее близко", - рассказывает мама Лив.

Кейтлин Дисли в 15 лет выглядит так (фото: Tom Disley/SWNS)

Впоследствии охранники привели в комнату медсестру. Неизвестно, имела ли она отношение к аэропорту, но ребенку не пришлось хотя бы раздеваться перед мужчинами.

"Она попросила Кейтлин поднять свой спортивный бюстгальтер, а затем сообщила, что ей нужно "взглянуть туда". Мама Лив сказала, что "нет шансов", и они пошли на компромисс - Кейтлин затянула свои шорты, чтобы показать, что у нее нет мужских половых органов. Тогда их отпустили", - рассказал Том.

Он добавил, что это был ужасный опыт для Кейтлин и последствия ощущались уже после того, как девушка вернулась домой с отдыха. На обратной дороге она очень волновалась, что ее снова заставят проходить унизительную проверку.

Стоит добавить, что по данным некоммерческой организации The Human Dignity Trust, в Египте однополые половые отношения запрещены, а "акты" непристойности, "скандальные действия" и "разврат" криминализированы.

В организацию постоянно приходят сообщения о дискриминации и насилии в отношении ЛГБТ, которое включает жестокое обращение, преследование, принудительное анальное освидетельствование и вымогательство взяток.

А так Кейтлин смотрелась в детстве (фото: Tom Disley/SWNS)

Семья Кейтлин сообщила, что хочет повысить осведомленность, что путешественники из других стран могут столкнуться с подобными инцидентами в странах Ближнего Востока.

"Нам нужно донести это сообщение. Кейтлин не хочет, чтобы это произошло с кем-то другим. Следующим может быть 10-11-летний ребенок. Мы не собираемся никого преследовать. Просто мы против того, чтобы кто-нибудь другой, особенно дети, сталкивались с таким унижением", - говорит Том.