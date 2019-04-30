Мобільні оператори повідомили про нововведення: чого чекати українцям

Мобільні оператори України повідомили про незвичайні нововведення. Так, з 1 травня споживачі зможуть зберігати номер телефону при зміні оператора. Що потрібно зробити, щоб скористатися даною послугою розповів виконавчий директор УДЦР Вадим Гулько, передає Оbozrevatel.

Першим ділом експерт радить переконатися, що ви ідентифіковані. Якщо ви просто купили карту і користуєтеся, то треба піти до старого оператору і дати йому паспортні дані, тоді номер можна буде закріпити.

Далі можна все оформити в онлайн-режимі через програми і сайт. Якщо зручніше за все робити при особистій зустрічі - тоді варто піти в сервісний центр. "Ваше завдання сказати - я хочу перейти, наприклад, 15 травня. Оператор відзначає, коли ви хочете перейти до нього, і 15 травня організовує технічний перехід", - розповідає експерт.

Фото: (pixabay.com)

Гулько також зазначив, що при деяких обставинах оператор може відмовити абоненту в переході. Наприклад, документи подав не той чоловік, на якого оформлений номер, або в документах вказані недостовірні дані.

Також голова Українського державного центру радіочастот вважає, що нова послуга створить додаткову конкуренцію між мобільними операторами і дозволить знизити тарифи на зв'язок.

Нагадаємо, що мобільні оператори приготували неприємний сюрприз для українців. За словами керівника компанії, деякі споживачі змушені платити за трафік, який вони не використовують. Він мотивує таке нововведення тим, що безліміти несправедливі для тих, хто мало споживає, а платить за необмежений трафік.

Раніше повідомлялося, що найбільші оператори мобільного зв'язку - "Київстар", Vodafone, Lifecell - у лютому 2019 року скасовують деякі бюджетні тарифні плани для абонентів.