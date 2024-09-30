Мобильные бригады психологов Фонда Ахметова провели лекцию по преодолению стресса в Кривом Роге

Психологическую поддержку и практические инструменты борьбы со стрессом получили на групповой лекции "Как справиться с травмой войны" студенты профессионального колледжа в Кривом Роге.

"Хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова за тренинг. Наши студенты много узнали о том, как справиться со стрессом, как вести себя в той или иной ситуации. Я считаю, что это важно сейчас. А кроме того, было очень весело, эмоционально, интересно" , – поделилась впечатлениями Ирина Борисова, заведующая одним из отделений колледжа.

Юные участники лекции признаются: война принесла в их жизнь много стресса и уныния. Большинство молодых людей ранее не знали об упражнениях, предложенных психологами Фонда, и теперь смогут использовать их для самопомощи.

"Было полезно, мы узнали много нового. Хотелось бы, чтобы больше было таких мер, где рассказывают, как справиться со стрессом", - отметил Максим, студент колледжа.

Мобильные бригады психологов Фонда работают с жителями прифронтовых территорий, медиками и социальными работниками, старшеклассниками. В ближайшее время пройдут 14 таких встреч.

Травма войны опасна тем, что если вовремя не обратиться к специалистам, это может перерасти в комплекс событий, которые потом очень сложно решить. Справиться помогают дыхательные упражнения, упражнения на заземление, методики по арт-терапии. Очень важно в это время оставаться действующим человеком", - объясняет Татьяна Ковальская, психологиня фонда.

Более 1075000 жителей Украины уже получили психологическую помощь от Фонда во время войны. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонду Рината Ахметова по курсу "Травма войны". Больше – по ссылке.