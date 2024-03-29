Мобилизовали прямо с поезда. Турист заявляет о незаконной "схеме" ТЦК: вот как она действует

Детали инцидента

23 марта в 08:00 утра Андрей Козюра сошел с поезда в закарпатском Воловце. Там к нему подошли работники ТЦК.

"Ко мне подошли четверо, начали разговаривать: сразу очень агрессивно, с криками, настойчиво требуя документы. Вызвали наряд полиции - и я показал им свои бумаги. Здесь вдруг оказалось, что я в розыске в каком-то ТЦК", - рассказывает Козюра.

После этого Андрея и его товарища заковали в наручники и привезли в местное отделение полиции. Против них составили протокол о задержании по ст. 210 (нарушение военнообязанных правил военного учета). Наказание по этой статье предусматривает наложение штрафа от 510 до 850 грн.

Друга Козюры отпустили, поскольку оказалось, что его не было в базе розыска.

"Как только я вышел за дверь - меня скрутили, вырвали из рук телефона, затолкали в машину. Доставили в Воловецкий ТЦК. Там я общался с какими-то непонятными для меня людьми - предлагали что-то подписать, но я отказался. Через три часа меня снова затолкали в машину и отвезли в Мукачево", - говорит мужчина.

Там Козюре снова предлагали подписать какие-то документы, а потом повезли в больницу, чтобы сделать флюорографию. Все это время его сопровождали двое военных. После этого мужчину снова повезли в ТЦК, а там сообщили, будто его отпускают.

Как действует хитрая схема

По словам Козюры, его в гражданской машине вроде бы как должны были куда-то подвезти. Поскольку на улице уже стемнело, он не понимал, куда именно его везут. Дальше его выпустили возле какого-то кафе.

Также работники ТЦК отдали ему телефон, но удалили из него записи разговоров с военкомами.

"Я попытался включить телефон и увидел, что он полностью "обнулен" - нет сим-карт, память стерта. Понял: таким образом в ТЦК удалили нежелательные видео общения с собственными сотрудниками - а у меня как раз была такая запись. А затем ко мне подбежали два "козака" в штатском, схватили и стали расспрашивать: кто я, откуда, зачем", - говорит Андрей.

Оказалось, что это переодетые работники Госпогранслужбы, которые заявили Козюре, что его задержали в 800 метрах от государственной границы - именно туда его подвезли сотрудники ТЦК. Козюра предполагает, что сотрудники ТЦК заранее договорились с пограничниками - доставить мужчину к ним, чтобы он точно не мог отделаться.

После этого пришли еще несколько пограничников, сфотографировали Козюру и забрали в камеру, где продержали до утра.

В конце концов, мужчину заставили уже в Ужгороде пройти военно-врачебную комиссию, а затем его отправили в Ровенскую область, где находится его учебная часть.

Какая позиция ТЦК

Закарпатский ОТЦК и СП ответил на запрос журналистов по поводу инцидента.

"Сообщаем, что 24.03.2024 года в Ужгородский РТЦК и СП сотрудниками Национальной полиции был доставлен задержанный нарядом Государственной пограничной службы Украины гражданин Козюра Андрей Геннадиевич, 1992 г.р., житель н.п. Пологи-Вергуны Переяслав-Хмельницкого. Гражданин прошел военно-врачебную комиссию при Ужгородском РТЦК и СП и был признан комиссией пригодным к военной службе", - говорится в ответе ТЦК.

Они добавили, что в последнее время участились случаи, когда граждане, которые уклоняются от обязанности защиты государства, используют СМИ и социальные сети для распространения ложной информации о деятельности ТЦК и СП.

"И все это с единственной целью - отбелить себя в глазах общества с помощью образа "жертвы", - говорят в ТЦК.