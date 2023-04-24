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Мобилизация в Украине: адвокат прокомментировала слухи о новых ограничениях для мужчин

Могут ли военнообязанным запретить поступать в вузы во время войны (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В украинском инфопространстве начали распространять слухи о том, что военнообязанным мужчинам на период действия военного положения могут запретить поступать в ВУЗы, поскольку такое обучение позволяет временно получать отсрочку от призыва в армию.

О том, действительно ли могут внести соответствующие изменения в законодательство, рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.

Могут ли военнообязанным мужчинам запретить поступать в вузы

Во время военного положения действительно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека. Такие ограничения должны быть предусмотрены законодательством, поясняет адвокат.

Также Бекало добавляет, что теоретически можно внести изменения в Закон Украины "Об образование" и ограничить право мужчин призывного возраста поступать в вузы.

"Но есть все основания, что Конституционный суд признает такие нормы неконституционными. Это ведь не только нарушение конституционных прав граждан, здесь затрагиваются интересы государства", - говорит адвокат.

Откуда взялись слухи об ограничении прав на образование

Недавно многие СМИ опубликовали новость о том, что в скором времени в Украине могут запретить военнообязанным поступать в вузы, чтобы "выполнить план по мобилизации".

Причиной тому стала статья Наталии Богуты в издании Фокус под названием "Студент, вам повестка. Могут ли в Украине мобилизовать учеников университетов и колледжей".

В материале говорилось, что в обществе ведутся дискуссии о том, стоит ли запретить мужчинам поступать в вузы, ведь в прошлом году многие военнообязанные поступали, чтобы получить право на отсрочку.

Напомним, что согласно законодательству, студенты, аспиранты и докторанты, имеющие документы, подтверждающие факт обучения на дневной форме, освобождаются от призыва в армию на период получения образования.

Впрочем, в статье не было информации, что Правительство серьезно планирует рассмотреть и ввести соответствующее решение.

Раньше мы рассказывали о том, при каких условиях студентам могут вручить повестку и призвать на службу.

Читайте также о том, могут ли вручить повестку при пересечении границы.

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Призыв в армиюМобилизация в Украине