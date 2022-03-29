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Мобілізація в Україні: які бувають види повісток і де їх можуть вручити

Фото: які види повісток вручають при мобілізації (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Україні воєнний стан, а це означає, що оголошена повна мобілізація. 3 березня 2022 року вийшов Закон Верховної Ради "про мобілізацію", який затвердив указ президента.

Проводиться загальна мобілізація протягом 90 днів з дня набрання Законом чинності. Буде проведено 4 хвилі.

Які існують види повісток і де їх можуть вручити – читайте в матеріалі нижче.

Законом не встановлено місце, де можна або не можна вручити повістку. Фактично, її можуть вручити особисто в руки в будь-якому місці - на вулиці, на блокпостах, на робочому місці.

За правилами спочатку повинні встановити особу людини, а вже після цього вручають йому повістку. Тому у воєнний час документи повинні бути при собі завжди. І їх доведеться надавати для перевірки за першою вимогою уповноваженої особи.

Уповноважені особи - це співробітники військових комісаріатів, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Також повістки можуть вручати посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Які бувають повістки:

  • Уточнення облікових даних
  • Проходження медкомісії
  • Призов на військову службу до ЗСУ
  • Прибути на військову дільницю

Органи Національної поліції мають право доставляти громадян до територіальних центрів комплектування військовозобов'язаних.

Після прибуття до військкомату потрібно пройти військово-лікувальну комісію. Якщо визнали придатним, то військовозобов'язаний отримає другу повістку – про явку за першим викликом або в конкретну дату.

При неявці за такою повісткою вже настає кримінальна відповідальність. Але після проходження комісії можуть відразу направити для проходження служби без вручення повістки.

Варто відзначити, що в першу чергу мобілізують колишніх військовослужбовців до 40 років, які мають бойовий досвід, відслужили за контрактом або в одну з хвиль мобілізації.

У другу чергу (ця хвиля йде зараз) - військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

По третій хвилі підуть військовозобов'язані громадяни, які закінчили кафедри вузів як офіцери запасу і яких не закликали під час попередніх мобілізаційних кампаній.

І тільки під час четвертої хвилі призиватимуть громадський резерв – громадяни, у яких немає вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу.

Всі громадяни, які раніше не проходили службу, але були мобілізовані – в обов'язковому порядку відправляються в навчальні центри ЗСУ, де проходять підготовку.

Ці правила однаково стосуються тих, хто знаходиться за постійним місцем проживання і тих, хто покинув свій будинок і знаходиться в інших областях України. Переселенці зобов'язані стати на облік за місцем фактичного проживання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть відправити у військові частини тих, хто раніше не служив.

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