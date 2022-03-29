Мобілізація в Україні: які бувають види повісток і де їх можуть вручити

Законом не встановлено місце, де можна або не можна вручити повістку. Фактично, її можуть вручити особисто в руки в будь-якому місці - на вулиці, на блокпостах, на робочому місці.

За правилами спочатку повинні встановити особу людини, а вже після цього вручають йому повістку. Тому у воєнний час документи повинні бути при собі завжди. І їх доведеться надавати для перевірки за першою вимогою уповноваженої особи.

Уповноважені особи - це співробітники військових комісаріатів, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Також повістки можуть вручати посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Які бувають повістки:

Уточнення облікових даних

Проходження медкомісії

Призов на військову службу до ЗСУ

Прибути на військову дільницю

Органи Національної поліції мають право доставляти громадян до територіальних центрів комплектування військовозобов'язаних.

Після прибуття до військкомату потрібно пройти військово-лікувальну комісію. Якщо визнали придатним, то військовозобов'язаний отримає другу повістку – про явку за першим викликом або в конкретну дату.

При неявці за такою повісткою вже настає кримінальна відповідальність. Але після проходження комісії можуть відразу направити для проходження служби без вручення повістки.

Варто відзначити, що в першу чергу мобілізують колишніх військовослужбовців до 40 років, які мають бойовий досвід, відслужили за контрактом або в одну з хвиль мобілізації.

У другу чергу (ця хвиля йде зараз) - військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

По третій хвилі підуть військовозобов'язані громадяни, які закінчили кафедри вузів як офіцери запасу і яких не закликали під час попередніх мобілізаційних кампаній.

І тільки під час четвертої хвилі призиватимуть громадський резерв – громадяни, у яких немає вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу.

Всі громадяни, які раніше не проходили службу, але були мобілізовані – в обов'язковому порядку відправляються в навчальні центри ЗСУ, де проходять підготовку.

Ці правила однаково стосуються тих, хто знаходиться за постійним місцем проживання і тих, хто покинув свій будинок і знаходиться в інших областях України. Переселенці зобов'язані стати на облік за місцем фактичного проживання.