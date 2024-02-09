Мобилизация по обновленному закону: что может "светить" всем мужчинам за границей
В случае принятия Верховной Радой Украины правительственного законопроекта №10449 об усилении мобилизации 2024, находящиеся за рубежом украинские мужчины призывного возраста (18-60 лет) столкнутся с определенными нюансами.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео адвоката Кристины Очкур.
Что нужно знать
В своем видео Кристина указывает, что новый законопроект о мобилизации с номером №10449, недавно зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает значительные неприятности для мужчин, находящихся за границей.
В проекте закона отмечается, что мужчины призывного возраста получат возможность получать консульские услуги за рубежом только при наличии военно-учетных документов. Это также будет относиться к переоформлению загранпаспорта по истечении его срока действия. Кроме того, в тексте не указано, на какой период относится пересечение границы. Таким образом, изменения будут затрагивать как выехавших после полномасштабного вторжения мужчин, так и тех, кто уехал до.
Адвокат указала, что это уже второй законопроект, внесенный в парламент этой зимой, содержащий изменения в мобилизационные мероприятия. Следовательно, вероятно, текст будет согласован.
Напомним, что Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект об усилении мобилизации.
243 народных депутата поддержали проект закона, 12 - против и воздержались - 45.
"Законопроект принят без предложений Комитета. Далее внесение поправок к 21 февраля и второе чтение", - заявил Железняк.
По его словам, наиболее вероятно законопроект в целом будет принят в последнюю неделю февраля, подписанный в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле.
25 декабря Кабмин внес в Верховную раду проект закона по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы. Но из-за ряда замечаний этот проект был отозван 11 января. После чего, 30 января в Раду внесли обновленный законопроект.
Подробнее об этом читайте в материале "В поисках компромисса. Какова будет мобилизация в Украине и что не так с новым законопроектом".