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Відомий актор став жертвою жорстокого нападу: усі подробиці

STYLERПерсони    30.11.2019 - 10:03
Відомий актор став жертвою жорстокого нападу: усі подробиці
В'ячеслав Гришечкін (колаж РБК-Україна)

В'ячеслав Гришечкін після нападу у власній квартирі відмовився від госпіталізації

Популярний російський актор В'ячеслав Гришечкін, зірка серіалу "Солдати", зазнав жорстокого нападу у власній квартирі в Москві. Як повідомляється, після нападу знаменитий актор вибіг на сходову клітку і став кликати сусідів на допомогу, щоб ті викликали "швидку" та поліцію. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зірка "Солдатів", 57-річний В'ячеслав Гришечкін поплатився за свою доброту. Його жорстоко побила у власній квартирі людина, якій він допоміг з реєстрацією в Москві. Нападником виявився 24-річний Джимшит Б. Після надання медичної допомоги 57-річний Гришечкін відмовився від госпіталізації.

В'ячеслав Гришечкін (фото: кадри з серіалу "Солдати")

Поліція оголосила нападника в розшук. Про те, що могло викликати таку агресію у 24-річного Джимшита – не повідомляється.

Пізніше Гришечкін заявив, що ніякого побиття не було — він попросив викликати швидку тому, що погано себе відчув. Нібито він сильно перенервував після сварки зі знайомим.

Нагадаємо, Гришечкін отримав популярність після яскравої ролі в серіалі "Солдати". Також він грав у фільмах "Маргоша", "Ундіна" та інших.

Два роки тому від онкології померла дружина актора Ганна. Він важко переживає втрату.

Нагадаємо, що раніше в Італії з ножем напали на українського актора.

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