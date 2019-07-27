Багато цікавих можливостей: астролог назвав найбільш везучі знаки Зодіаку

Гороскоп на 28 липня 2019 не для всіх знаків Зодіаку передрікає успішний день. Знаменитий астролог Павло Глоба розповів, кому пощастить знайти хороший проект, підписати вигідну угоду чи просто несподівано озолотитися. Також експерт розповів, як діяти, щоб отримати максимум з цього дня.

Діва

У вас з'являється маса ідей, кожна з яких заслуговує на увагу. Відкривається багато цікавих можливостей, і ви готові ними скористатися, навіть якщо це потребуватиме певних зусиль. День сприятливий для ділових контактів та укладання угод. Крім того, можна робити великі покупки. Астролог попереджає, що варто уникати необдуманих рішень.

Лев

Гороскоп на 28 липня обіцяє Левам вдалий день, який обіцяє багато цікавих зустрічей та приємних вражень. Активно взаємодіючи з оточуючими, ви легко досягнете поставлених цілей. Вдалий день, який обіцяє багато цікавих зустрічей та приємних вражень.

Гороскоп на 28 липня 2019 – астролог назвав найбільш везучі знаки Зодіаку (колаж РБК-Україна)

Скорпіон

Якщо братися за справи рішуче і сміливо, то 28 липня напевно вас чекають великі успіхи. Говорити про легкі перемоги не доводиться, але ви готові засукати рукави і потрудитися на славу. Спорів буде багато, але перемога у них залишиться за вами. Керівництво визнає, що на вашу думку варто прислухатися.

День відмінно підходить для того, щоб проявити ініціативу в особистих відносинах. Не пропустіть сприятливий момент, щоб показати свою зацікавленість людині, що викликає у вас симпатію.

Близнюки

В цей день удача посміхається вам навіть більше, ніж ви очікували. Можливо везіння майже неймовірне. День сприятливий для спілкування зі старими знайомими, давніми друзями. Загальні спогади стають джерелом, з якого ви черпаєте натхнення. Високий творчий потенціал, деяких Близнюків відвідають воістину геніальні ідеї. Астролог радить записувати все, навіть, здавалося б, дивні ідеї. Згодом, добре обміркувавши їх, ви зможете реалізувати успішний проект.

Нагадаємо, що раніше астролог назвав головних везунчиків серпня.