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Багато хто займається самолікуванням: у лікарні під Києвом розповіли про пацієнтів, які пережили окупацію

Фото: лікарі висловилися про проблеми пацієнтів, які пережили окупацію (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російська повномасштабна війна ще більше ускладнила становище українців, які страждають від важких або хронічних хвороб. Деякі такі громадяни, які пережили окупацію, стали пацієнтами лікарні під Києвом.

З якими проблемами найчастіше стикаються люди з деокупованих територій та яку допомогу отримують, розповіли в медзакладі для проекту "Український свідок".

У Мотижинській лікарні в Київській області (Бучанський район) приймають пацієнтів з населених пунктів, які були звільнені бійцями ЗСУ від російських загарбників. У цю клініку зазвичай приїжджають люди в дуже важкому стані.

Місцеві лікарі також надають громадянам виїзні консультації на деокупованих територіях. Медики зазначають, що там люди страждають, перш за все, від нервового перенапруження.

За словами одного з пацієнтів лікарні, якому вдалося виїхати з Херсонської області, наслідки війни насамперед він відчув у вигляді нестачі хліба та інших продуктів.

Що стосується ліків, то на тимчасово підконтрольних військам РФ територіях - з медикаментами величезні проблеми, адже колаборантів з окупаційних адміністрацій питання населення не хвилюють, і цивільним на кваліфіковану медичну допомогу розраховувати не доводиться, каже Ілля.

Лікар-кардіолог Мотижинської лікарні Олександра Телегузова зазначає, що медики надають виїзні консультації у звільнених населених пунктах Київської області з першого ж дня деокупації.

Також лікарі розповідають, що кожен другий пацієнт сам собі призначає седативні препарати, які в нормальному житті відпускаються лише за рецептом.

"Люди намагаються подолати психологічну втому. Ці препарати є ефективними, але можуть викликати звикання. Таким пацієнтам ми надаємо консультацію і намагаємося підтримувати з ними зв'язок через месенджери: який препарат і в яких дозуваннях приймати в тих чи інших випадках", - пояснила кардіолог.

Що стосується найбільших проблем пацієнтів на деокупованих територіях, то це - психологічні, каже Телегузова.

"Це втома, гостре відчуття жаху, який відбувався і відбувається в країні - або навпаки відмова його сприймати", - пояснює лікар.

До їхньої лікарні найчастіше люди звертаються з депресіями, посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), тобто хворобами, що пов'язані з нервовим перенапруженням, додала вона.

Відео: лікарі Мотижинської лікарні в Київській області розповіли про проблеми пацієнтів з деокупованих територій

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