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У гостей шок: Собчак влаштувала секс-виставу на власному весіллі (відео +18)

STYLERПерсони    14.09.2019 - 10:48
У гостей шок: Собчак влаштувала секс-виставу на власному весіллі (відео +18)
Весілля Собчак і Богомолова - наречена влаштувала секс-виставу при гостях (фото: instagram.com/xenia_sobchak)

Ксенія Собчак збентежила гостей секс-шоу на власному весіллі

Весілля Ксенії Собчак і Костянтина Богомолова б'є рекорди по неоднозначністі і скандальністі захода. Крім того, що захід проходив у траурних тонах, а до ЗАГСу приїхав катафалк, колишня кандидатка в президенти РФ влаштувала секс-виставу під час вечірки після офіційного укладення шлюбу. Про це повідомляє Telegram-канал Super, який опублікував неоднозначне відео.

Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов в ході свого весілля, яке пройшло минулої ночі в Музеї Москви, влаштовували один для одного сюрпризи. Спочатку Ксенія заспівала для коханого, потім мікрофон у руки взяв Костянтин. Але потім Собчак просто вразила всіх присутніх еротичним танцем під пісню Ірини Аллегрової "Увійди в мене".

Весілля Собчак і Богомолова - наречена влаштувала секс-подання при гостях (відео: youtube.com)

У ході шоу телеведуча з'явилася в корсеті і з оголеними ногами. На правій нозі журналістки була червона підв'язка. Собчак виконала пластичний танець, в тому числі і лежачи на сцені, в той час, як з динаміків лунало: "Увійди в мене, Увійди в мої сни, Увійди в мої сни, Вони так вологі".

Нагадаємо, що раніше екс-чоловік Собчак позбувся великої суми грошей.

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Новини України Ксенія СобчаксвадьбаКонстантин Богомолов
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