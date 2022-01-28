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"Мені боляче, я не можу!" Наталка Денисенко показала відео не для слабких духом

Автор: Людмила Жукова

Українська актриса Наталка Денисенко підхопила загальний тренд і стала на цвяхи. Така практика дуже болюча і підходить не всім.

Своїм досвідом артистка поділилася в Instagram.

"Вчора я стала на цвяхи на 40 хвилин. Давно вже чула про цю практику і її цікаві результати, і дуже хотіла спробувати. Для мене це виявилося в тисячі разів болючіше, ніж я собі уявляла!!!! Якщо хтось стає, розкажіть, як це було у вас?"- поділилася емоціями Наталка.

Наталка Денисенко стала на цвяхи (колаж РБК-Україна)

Також актриса в деталях розповіла, як це було з нею на практиці.

"Коли я тільки ступила перші хвилини, я орала і матюкалася, гнівалась, кричала, що я незручно поставила ногу і я не зможу, що це не для мене, потім у мене була паніка, мене трусило і я не могла заспокоїтися, я говорила, що я не хочу нічого, я слабак і я більше не можу... Річ у тому що, коли в стопу одночасно впивається сотня голок, мозок сприймає це як "смертельна рана", і сигналізує тілу рятуватися, злізти, але якщо ти проходиш крізь цей біль, то організм запускає процеси регенерації", - зазначила вона.

За словами Денисенко, така практика дуже очищає свідомість.

"Це дуже глибока психологічна робота з підсвідомістю, і в процесі ти дізнаєшся про себе більше, ніж при річній роботі з психологом", - резюмувала знаменитість.

Нагадаємо, що зірка "Крепостной" потрапила в лікарню з маленьким сином.

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