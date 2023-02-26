Блинчики "Солнышко" как у бабушки: появился идеальный рецепт

Ингредиенты для блинчиков "Солнышко":

Большие яйца – 3 шт.

Соль – щепотка (1/4 ч. л.)

Сахар – 2 ст. л. (30 г)

2 ст. л. растопленного сливочного масла

Мука – 200 г

Молоко – 500 мл

Важно, чтобы яйца и молоко были комнатной температуры или слегка теплые.

Пошаговое приготовление блинчиков

Хорошо смешайте яйца с сахаром, щепоткой соли и растопленным сливочным маслом с помощью венчика.

Добавьте половину муки, затем половину молока. Снова половину муки и половину молока. Если тесто замешивать таким образом, то никогда не будет никаких комочков.

Обжарьте блинчики на хорошо разогретой сковороде. Перемешивайте тесто перед выпеканием каждого блина, чтобы мука не оседала на дне.