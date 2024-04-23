На Международной космической станции обнаружили бактерии-мутанты, которых не существует на Земле

Что известно о новых бактериях

Экстремальная среда на МКС, например высокий уровень углекислого газа, заставил бактерии мутировать, и под влиянием микрогравитации бактерии могут приобрести устойчивость к антибиотикам.

Эта мутация привела бактерии к группе патогенов ESKAPE - бактерий, являющихся основной причиной инфекций, которыми заражаются при получении медицинской помощи.

Эти бактерии связывают с серьезными инфекциями, такими как заражение крови у младенцев, которое называется неонатальный сепсис.

Инфекции Enterobacter также могут привести к сепсису, инфекциям мочевыводящих путей, коже и мягким тканям, а также эндокардиту - опасному для жизни воспалению, возникающему на внутренней оболочке камер сердца и клапанах.

Бактерии-мутанты из МКС (фото: Microbiomej Journal)

Когда и как обнаружили новые бактерии

Исследователи впервые обнаружили микроорганизмы в 2019 году, проводя масштабное исследование грибов и бактерий, обитающих на МКС, но недавно определили ведущую бактерию как E. bugandensis.

Команда идентифицировала 13 штаммов бактерий в трех местах МКС: четыре в системе циркуляции воздуха, один на тренажере и восемь в ванной лаборатории.

Сначала команда проанализировала, как изменялись геном бактерии и ее функциональность при адаптации к экстремальной космической среде. Далее они обусловили численность популяции E. bugandensis на МКС.

Затем ученые рассмотрели метаболические взаимодействия бактерий, которые приносят пользу другим микроорганизмам, помогая им выживать и расти.

В NASA заявляют, что во время стресса, изолированные на МКС штаммы мутировали и стали генетически и функционально отличатся от своих земных аналогов.

"Геномы МКС показали в среднем 4568 генов, что значительно превышает среднее значение 4416 генов, найденных в геномах земных бактерий", - говорят ученые.

Исследователи установили, что мутантные штаммы также имели совсем другие гены, которые могли повлечь их устойчивость к нескольким лекарственным средствам.

Почему бактерии мутировали

Среда на борту космической станции создавала экстремальные условия для бактерии, такие как микрогравитация (очень низкая или слабая гравитация), солнечная радиация и повышенный уровень углекислого газа, что заставило мутировать бактерии, чтобы выжить.

Также на мутацию могла повлиять вентиляция, влажность, давление воздуха. Бактериальный штамм мог сосуществовать с другими микроорганизмами на МКС и, возможно, способствовал их выживанию.