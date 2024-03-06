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Между орлами в гнезде развернулась драма. Тысячи людей наблюдали за семьей

За орлами можно наблюдать в прямом эфире (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Калифорнии установили камеру, чтобы наблюдать в прямом эфире, как вылупляются три яйца, созданные белоголовыми орланами Джеки и Шедоу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на People.com.

Что известно об орлах

Ожидание, когда в Калифорнии вылупятся белокочанные орланы, превратилось в настоящее зрелище. Тысячи людей включились, чтобы просмотреть камеру вживую на YouTube , установленную калифорнийской природоохранной организацией Friends of Big Bear Valley.

Люди наблюдали за тремя яйцами, отложенными самкой белокочанного орлана Джеки 25 января и ее партнером Шедоу, а также посмотреть драму, развернувшуюся между птицами.

29 февраля организация объявила, что пора увидеть, начнет ли какое-нибудь из яиц вылупляться.

Однако то, что многие зрители не ожидали увидеть на прошлой неделе, ожидая, пока яйца вылупятся, - это две птицы, которые боролись за согревание яйца в гнезде.

"После ночи, проведенной на яйцах, Джеки иногда зовет Шедоу на раннем рассвете. Шедоу мгновенно приходит, чтобы взять на себя руководство… но последние несколько дней он был более упрям, чем когда-либо, когда отказывался уйти, когда Джеки вернется", - сообщила организация в воскресном обновлении, опубликованном в Facebook.

Зрители отметили, что две птицы начали драться, когда Джеки кусала Шедоу, и через некоторое время он в конце концов сдался, и она взяла верх.

Оттуда в организации пошутили, что самка белокочанного орлана "играла жестко", поскольку отказывалась оставлять яйца в течение нескольких часов.

Драма продолжалась в течение следующих нескольких дней, и птичьи проделки даже привлекли более 30 000 настроившихся зрителей, чтобы посмотреть прямую трансляцию.

Кстати, трансляция продолжается и вы можете стать свидетелем отношений птичьей семьи.

 

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