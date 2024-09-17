RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Мой особенный день": Свитолина отпраздновала юбилей в эффектном платье с разрезом и боа

Элина Свитолина отпраздновала юбилей (фото: instagram.com/elisvitolina)
Автор: Катерина Собкова

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая неожиданно завершила сезон-2024, поделилась в сети кадрами с празднования своего дня рождения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram теннисистки.

Как известно, 12 сентября спортсменке исполнилось 30 лет. По случаю юбилея она собрала всех родных и друзей на пышное празднование.

Свитолина отпраздновала юбилей (фото: instagram.com/elisvitolina)

Для выхода в свет Элина выбрала эффектное черное платье под горло и с открытыми плечами от известного украинского бренда Gasanova. Изюминкой наряда стал разрез, который выгодно подчеркнул стройные ноги знаменитости, а также был декорирован по всей длине перьями.

Свой лук теннисистка завершила туфлями без задников с острыми носками и на высоких шпильках, а также легким макияжем и собранными в хвост волосами.

Свитолина и Сергей Жадан (фото: instagram.com/elisvitolina)

"Мой особенный день #30. Встретила в Украине с самыми близкими людьми, которые за три последних года стали почти семьей. Людьми, которыми горжусь, которые меня вдохновляют и поддерживают. Спасибо!"- отметила в публикации знаменитость.

Свитолина на вечеринке в честь юбилея (фото: instagram.com/elisvitolina)

На кадрах знаменитая теннисистка позирует с телеведущим и волонтером Сергеем Притулой, футболистом и президентом УАФ Андреем Шевченко, писателем и военнослужащим Сергеем Жаданом, ведущим Андреем Бедняковым, эпатажным бизнесменом Гарриком Корогодским и другими. А также с народным депутатом и Олимпийским чемпионом Жаном Беленюком и телеведущей Лесей Никитюк.

Свитолина с друзьями и близкими людьми (фото: instagram.com/elisvitolina)

К слову, Свитолина - бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде.

Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

С 2021 года украинская спортсменка замужем за французским теннисистом Гаэлем Монфисом. В октябре 2022 года у пары родилась дочь Скай. Семья проживает во Франции, однако знаменитость часто бывает в Украине.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис с дочкой (фото: instagram.com/elisvitolina)

Читайте РБК-Украина в Google News
Элина СвитолинаНовости шоу-бизнеса