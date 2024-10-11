Мгновенная энергия. 11 быстрых зарядных устройств, которые сэкономят ваше время

Зарядное устройство Apple 20 Вт

Цена: 900 гривен

Это компактное и надежное устройство для быстрой зарядки совместимых устройств Apple. Оно идеально подходит для iPhone, iPad и других гаджетов с поддержкой быстрой зарядки, обеспечивая значительное сокращение времени зарядки.

При использовании с iPhone 12 и новее адаптер может зарядить устройство до 50 процентов всего за 30 минут. Он оснащен USB-C портом, но требует отдельного приобретения кабеля. Этот адаптер соответствует высоким стандартам безопасности Apple, предлагая защиту от перегрева и перегрузки.

Зарядное устройство Apple 20 Вт (фото: ROZETKA)

Зарядное устройство Anker 711 Nano II 30 Вт

Цена: 999 гривен

Anker 711 Nano II мощностью 30 Вт - это миниатюрное зарядное устройство с впечатляющей мощностью. Используя технологию GaN (нитрид галлия), оно остается компактным, но способным быстро заряжать современные смартфоны и планшеты через USB-C.

Устройство совместимо с iPhone, Samsung, iPad и даже MacBook Air. Благодаря высокоэффективной технологии, зарядка происходит быстро и безопасно. Его компактные размеры делают его удобным в переноске, что особенно полезно для путешествий.

Anker 711 Nano II 30 Вт (фото: Yahoo!)

Зарядное устройство Google USB-C мощностью 30 Вт

Цена: 1 499 гривен

Зарядное устройство Google USB-C 30 Вт предназначено для быстрой и безопасной зарядки устройств на Android, включая Google Pixel. Оно оснащено универсальным портом USB-C и поддерживает Power Delivery, что позволяет заряжать также планшеты и ноутбуки. С его помощью можно зарядить Pixel до 50 процентов всего за 30 минут.

Несмотря на простоту дизайна, устройство обеспечивает надежную защиту от перегрева, перегрузки и короткого замыкания. Компактный и легкий корпус делает его удобным для использования на ходу.

Google USB-C мощностью 30 Вт (фото: Touch)

Зарядное устройство Satechi 30W USB-C PD GaN

Цена: 1 199 гривен

Satechi 30W USB-C PD GaN - это компактное и эффективное зарядное устройство, использующее технологию GaN для повышения производительности. Оно поддерживает быструю зарядку большинства современных смартфонов, планшетов и даже некоторых ноутбуков.

Зарядное устройство отличается высоким уровнем безопасности и защитой от перегрева и скачков напряжения. Благодаря компактному размеру и складной вилке, его удобно брать с собой в путешествия. Сила тока в 30 Вт делает его хорошим выбором для зарядки устройств Apple, Samsung и других брендов.

Satechi 30W USB-C PD GaN (фото: Neo Store)

Зарядное устройство Belkin 60 Вт USB-C PD GaN

Цена: 1 564 гривен

Belkin 60 Вт USB-C PD GaN - это мощное зарядное устройство с поддержкой Power Delivery, которое может заряжать как смартфоны, так и ноутбуки. Благодаря технологии GaN, оно компактно и эффективно, предлагая отличное соотношение размеров и мощности.

С его помощью можно быстро зарядить устройства Apple, Samsung и другие гаджеты. 60 Вт мощности позволяет даже ноутбукам, таким как MacBook Pro, заряжаться в кратчайшие сроки. Дополнительные функции защиты предотвращают перегрев и перенапряжение.

Belkin 60 Вт USB-C PD GaN (фото: ROZETKA)

Зарядное устройство Anker 735 Nano II 65 Вт

Цена: 3 299 гривен

Anker 735 Nano II 65 Вт - это многофункциональное зарядное устройство, способное одновременно заряжать несколько гаджетов. Оно оснащено двумя портами USB-C и одним портом USB-A, что позволяет заряжать смартфоны, планшеты и ноутбуки.

Использование технологии GaN делает его компактным и эффективным, не теряя мощности. Мощность 65 Вт позволяет быстро заряжать даже крупные гаджеты, такие как MacBook Air или iPad Pro. Устройство также оснащено защитой от перегрева и перегрузки.

Anker 735 Nano II 65 Вт (фото: Best Products)

Адаптер Samsung Trio 65 Вт

Цена: 2 699 гривен

Samsung Trio 65 Вт - это универсальный адаптер для зарядки трех устройств одновременно. Он оснащен двумя портами USB-C и одним USB-A, что позволяет заряжать смартфоны, планшеты и ноутбуки. Мощность в 65 Вт обеспечивает быструю зарядку всех поддерживаемых устройств, включая флагманские модели Samsung.

Технология GaN помогает уменьшить размеры зарядного устройства, сохраняя при этом высокую производительность. Интеллектуальная система защиты предотвращает перегрев и короткое замыкание.

Samsung Trio 65 Вт (фото: ROZETKA)

Satechi 66W USB-C 3-портовое зарядное устройство GaN

Цена: 1 499 гривен

Satechi 66W USB-C с тремя портами - это мощное зарядное устройство для зарядки нескольких гаджетов одновременно. Оно оснащено двумя портами USB-C и одним портом USB-A, что делает его универсальным решением для смартфонов, планшетов и ноутбуков.

Устройство поддерживает быструю зарядку благодаря технологии GaN, что также уменьшает его размер. Мощность в 66 Вт позволяет быстро заряжать даже более крупные устройства, такие как MacBook и iPad Pro. Встроенные функции безопасности предотвращают перегрев и перегрузки.

Satechi 66W USB-C с тремя портами (фото: HardWareZone)

Зарядное устройство Satechi 100 Вт USB-PD

Цена: 2 999 гривен

Satechi 100 Вт USB-PD - это мощное зарядное устройство для ноутбуков и других энергоемких устройств. Оно поддерживает Power Delivery и оснащено одним портом USB-C, который может заряжать MacBook Pro, iPad и другие устройства с максимальной скоростью.

Благодаря технологии GaN, оно компактно и эффективно, а высокая мощность обеспечивает быструю зарядку. Это зарядное устройство идеально для тех, кто ищет максимальную производительность в компактной форме. Встроенные системы защиты обеспечивают безопасность устройств во время зарядки.

Satechi 100 Вт USB-PD (фото: Портатив)

Зарядное устройство Belkin 108 Вт на 4 порта GaN

Цена: 4 298 гривен

Belkin 108 Вт - это универсальное зарядное устройство с четырьмя портами, два из которых - USB-C и два USB-A. Мощность 108 Вт позволяет быстро и одновременно заряжать несколько устройств, включая ноутбуки, планшеты и смартфоны.

Технология GaN делает устройство компактным, несмотря на его высокую мощность. Оно идеально подходит для офисов или домашних рабочих мест, где требуется зарядка сразу нескольких гаджетов. Встроенная защита от перегрева и короткого замыкания повышает безопасность.

Belkin 108 Вт на 4 порта GaN (фото: Geek Culture)

Адаптер питания Apple USB-C мощностью 140 Вт

Цена: 4 099 гривен

Apple 140 Вт - это самый мощный адаптер компании, предназначенный для зарядки MacBook Pro и других энергоемких устройств. Он поддерживает Power Delivery 3.1, что позволяет заряжать устройства с максимальной скоростью.

Устройство совместимо с MacBook Pro 16" и может обеспечить заряд до 50 процентов всего за 30 минут. Его компактный дизайн и использование USB-C делают его универсальным для множества гаджетов. Встроенные механизмы безопасности защищают от перегрева, перенапряжения и короткого замыкания.

Apple USB-C мощностью 140 Вт (фото: ROZETKA)