На Луне похоронили первого человека из Земли: кем он был

Кто такой Юджин Шумейкер

Юджин Шумейкер - выдающийся американский ученый-геолог, планетолог. Основатель научного направления – астрогеологии. Один из первооткрывателей кометы Шумейкеров-Леви 9, врезавшейся в Юпитер.

Родился в Лос-Анджелесе 28 апреля 1928 года. В 19 лет он получил диплом бакалавра Калифорнийского технологического института. Работал в геологической службе США, где разведывал залежи Урана в Колорадо и Юте.

В 1952 году посетил Аризонский метеоритный кратер и стал интересоваться происхождением кратеров на Луне. В 1954 году выполнил сравнительное исследование кратера, образовавшегося в результате ядерного взрыва в Юте и получившего диплом специалиста. В 1960 году получил докторскую степень.

С 1961 года начал учить геологии астронавтов лунной программы. Юджин много лет мечтал побывать на Луне, но врачи обнаружили у него болезнь Аддисона, которая не позволила ему стать астронавтом.

В 1965 г. был создан центр астрогеологии, который предложили возглавить Шумейкеру. Он стал координатором селенологических исследований во время высадки на Луну.

В 1973 разработал вместе с Элеонорой Хелин план поиска астероидов, которые пересекают орбиты планет и начал систематическое изучение таких объектов.

Юджин Шумейкер (фото: wikimedia.org)

Юджин Шумейкер награжден Медалью Джеймса Крейга Уотсона, он стал лауреатом премии Крейпера и в его честь назван космический аппарат NEAR Shoemaker, астроблему в Австралии и астероид 2074. Также его именем назвали площадь в городе Нердлинген. Еще ему посвятили песню музыканты группы Nightwish.

В 1951 году Юджин женился на Кэролин Джин Спеллман, которая стала женщиной-астрономом и к 2002 году открыла 32 кометы и более 800 астероидов. В браке ученых родилось трое детей – Кристи, Линда и Патрик.

Почему Юджин Шумейкер похоронен на Луне

Луна и все, что с ней было связано - стало самым большим увлечением Юджина. Он очень хотел стать астронавтом, но судьба имела на него совсем другие планы и его мечты не суждено было сбыться из-за здоровья.

Тогда он в своей последней воле попросил тело кремировать и похоронить в одном из лунных кратеров. В июле 1997 года Шумейкер погиб в автокатастрофе.

Юджин Шумейкер (фото: wikimedia.org)

Ученое сообщество в знак признания его заслуг, совершило его последнюю волю. Через год после его гибели аппарат Lunar Prospector сбросил капсулу с прахом ученого в один из кратеров Луны.

В эту капсулу также положили фото Кратера Дьявола, открытого Шумейкером, и отрывок Ромео и Джульетты, любимого произведения ученого.