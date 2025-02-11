Луна в разрушительном градусе: астролог дала полный прогноз на сегодня

Прогноз астропогоды на 11 февраля

"Возможны посещения парикмахерской. День знаний и испытаний, стоит проявлять активность. Период способствует накоплению материи и информации. Дела будут идти, не требуя чрезмерного напряжения для их завершения. Хорошо шить, ремонтировать и стирать одежду", - советует Соловьева.

После 15:46 важно учесть следующие аспекты:

может появиться тоска, печаль, меланхолия

избавиться от негатива помогут полезные дела

энергия суток способствует раскрытию источников знаний.

Астросоветы на вторник

11-го февраля с 11:36 до 13:26 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в разрушительном градусе Льва.

"Разрушительный градус - это градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость. Он приносит испытания на прочность, выносливость и выдержку. Он притягивает события, которые заставляют страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизму, унынию", - напомнила астролог.

Во Льве этот градус дает пессимизм, гордыню, разочарование в творческих силах, иногда физическое нездоровье, порочность, потерю денег, проблемы с детьми, недоразумения с сексуальными партнерами.

"Возможны проявления обделенности во всем, что касается самовыражения духа. Градус может проявиться двояко: либо человек будет разрушать других, либо жизнь будет разрушать его. Неблагоприятный период для тех, кто занимает лидерские позиции в профессиональной или общественной деятельности, связан с миром искусства и культуры", - советует Соловьева.

"Надо избегать праздности, лени, легкомыслия, тщеславия, расточительства, демонстративности, страстности, чрезмерной азартности, комплексов и стойко воспринимать поражения. Не назначайте на этот период (с 11:36 до 13:26) важных дел, связанных со сферой ответственности Луны", - добавила она.