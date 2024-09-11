Луна в критической фазе. Астролог рассказала, что для нас готовит 11 сентября

Прогноз астропогоды на 11 сентября

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. Критический день смены фазы Луны", - предупредила Соловьева.

До 15:55 (по киевскому времени) - стрессовый период, энергетика суток негативно влияет на человека. По словам астролога, возможны тревоги, страхи, мрачные мысли, легко поддаться иллюзиям, обману, соблазнам.

"Проявленные эгоизм и гордыня приведут к плачевным последствиям. Не проявляйте негативные эмоции. Неправильное использование энергии приведет к ухудшению здоровья. Лучшая защита - духовная гармония и равновесие", - советует Соловьева.

"Трансформируйте свои страхи в положительные качества с помощью методов психокоррекции. Завершайте текущие дела, занимайтесь рутинным трудом. Можно посвятить день помощи другим. Полезными будут физические нагрузки. Желательно, чтобы мужчины делали подарки (даже символические) женщинам", - добавила она.

Гороскоп на 11 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на 11 сентября

Эта среда - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их. Сегодня возможны обман и мошенничество.

На этот день лучше не планировать:

важные переговоры

заключение новых договоров

приобретение техники

важные командировки

прохождение экзаменов

проведение необходимых платежей

выяснение отношений с соседями.

"Для того чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты и прочее) или просто зажечь свечи из него. Ешьте твердые сорта сыра", - рассказала астролог.

"Будет уместен интеллектуальный досуг: просмотр фильмов, развивающие умственные игры, общение с приятными для вас собеседниками, интересная книга", - добавила она.