Луна даст шанс разбогатеть. Что обещает астрологический прогноз на 30 сентября

Прогноз астропогоды с астрологом на 30 сентября

Помните о Коридоре затмений и о том, что Меркурий находится в кармической точке сочетания с Черной Луной. Этот аспект станет точным 2 октября, но период до 5 октября включительно считается опасным.

Это сочетание характеризует наши скрытые черты, страхи, волнения и комплексы, которые часто не осознаются, а теснятся подсознания. Астролог рекомендует отрешиться от принципиальных решений, переговоров и всего, что просит четких расчетов.

"Уже действует сочетание Солнца, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности, также с Черной Луной", - также рассказала Соловьеву.

Точным этот аспект станет 3 октября. Поэтому период до 6 октября не рекомендуется для важных дел в любой сфере.

Кроме того, астролог дала важные советы на этот понедельник:

откажитесь от новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств

не перенапрягайте зрение

не тратьте энергию на мелкие бытовые проблемы и конфликты с окружающими

нельзя спорить с женщинами - это нарушит космический порядок.

"Этот понедельник - день восстановления мира, равновесия, справедливости, помощи, вознаграждения. Повышается женская интуиция. Можно найти собственный путь в жизни и оценить свои усилия по достижению цели. Главное в этот день удержаться на волне хорошего настроения и следить, чтобы все мысли и поступки были положительными", - отметила астролог.

Также 30 сентября следует исходить из конфликтов. Можно начинать ремонт и устраивать перестройки, производить уборку.

Гороскоп на 30 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на понедельник

"30 сентября - день Луны, отвечающий за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении беспокоиться о других и успокаивать", - рассказала Соловьева.

В понедельник Луна будет в благоприятном аспекте с Венерой (планетой гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства). Кроме этого, он создаст "Печать счастья" с Юпитером (планетой "большого счастья", широких горизонтов, богатых возможностей, путешествий, юриспруденции, законотворчества, образования, науки и всего иностранного).

"Такие конфигурации - одно из указаний на возможность улучшить свое материальное положение. Это благоприятный период для изобретателей и рационализаторов, государственных и политических деятелей, представителей мира искусства, ученых, чья профессиональная деятельность связана с техникой и механикой в любой отрасли", - рассказала эксперт.

"Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - также посоветовала она.