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Луна в Близнецах все изменит. Астролог рассказала, что нужно и не нужно делать 30 июля

Вторник 30 июля 2024 08:25
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Луна в Близнецах все изменит. Астролог рассказала, что нужно и не нужно делать 30 июля Главные советы на 30 июля (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

Астролог Катерина Соловьева составила прогноз на 30 июля. В этот день стоит уделить внимание энергии Луны.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Соловьева рассказала о главных запретах в среду и сказала, что запрещено делать 30 июля.

Главные советы на 30 июля

"Наступил неблагоприятный день для стоматологических вмешательств, оформления брака, разрыва отношений. Не рекомендуются слишком активные действия и спешка. Нарушение рекомендаций дня приведет к ухудшению здоровья", - предупредила астролог.

Впрочем, в этот день удачный период для:

  • новых дел и важных решений
  • хирургических вмешательств
  • посещения парикмахерской
  • заключениясделок
  • подписи важных документов
  • дальних путешествий.

Эти сутки дают возможность познать мудрость земной жизни не за счет внешних проявлений, а в результате работы с подсознанием, отметила астролог.

"У каждого есть внутренний голос, в эти сутки его особенно хорошо слышно.
Главное условие его понимания - твердая вера в эволюцию своей души и миссию в жизни", - добавила она.

В среду избегайте конфликтов с окружающими: это нарушит связь, информация будет воспринята некорректно, что еще больше запутает ситуацию.

Занимайтесь самосовершенствованием, делами семьи, вопросами, связанными со строительством. Полезными могут быть голодание и очистные практики, уборка дома, баня, сауна.

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Гороскоп на 30 июля (иллюстрация: freepik.com)

Что нам принесет эта среда

"30 июля - вторник, день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать. Благоприятное время для тех, у кого есть предпринимательская способность, коммерческая жилка, организаторский талант, умение зарабатывать деньги", - отметила Соловьева.

Особенно это касается сфер, связанных с литературой, наукой, автомобилями, путешествиями.

По словам астролога, можно усилить марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки. Полакомьтесь острыми блюдами с чесноком, если вам это позволяет состояние здоровья, добавляет Соловьева.

Не следует полностью отказываться от мяса и кофе, чая. Также следует сделать следующее:

  • простите тех, кто вас обидел и ни в коем случае не оюижайте людей
  • можно посвятить некоторое время физическим нагрузкам и тренировкам, принять участие в спортивном соревновании (даже символическом)
  • попробуйте разнообразить сексуальную жизнь
  • просмотрите любимый контент, связанный с героизмом, победой, достижениями, высокими результатами и триумфальными победами
  • не бойтесь давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону, проходить курс приема витаминов для поддержания энергии в организме.

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Астросоветы на среду (иллюстрация: freepik.com)

Луна в Близнецах - к чему готовиться

"30-го июля с 14:39 до 16:25 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в королевском градусе Близнецов", - рассказала Соловьева .

Такие градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью.

Этот градус в Близнецах, объясняет астролог, считается королевским, изысканным, аристократическим, обещающим обретение богатства без особых усилий. Он помогает в завладении как материальными, так и духовными ценностями.

Также этот градус способствует достижению успеха в любых делах, управляет контактами, коммуникабельностью, проницательностью, дальновидностью, умственной активностью, интеллектуальными процессами, ментальной живостью.

"Интеллектуальный градус, приносящий счастье в любой деловой сфере. Особенно успешен для различных обществ, ассоциаций, альянсов, объединений, в основе которых заключается коллегиальная деятельность", - резюмировала Соловьева.

К слову, уже появился Таро-гороскоп на неделю.

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