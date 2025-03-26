Лунный посевной календарь на апрель 2025: благоприятные дни для каждого дела

1-5 апреля: подготовка участка и ранние посадки

С 1 по 5 апреля лучше всего заняться подготовкой участка: вскапыванием почвы и приведением ее в порядок.

Обрежьте сухие ветки деревьев и кустарников, чтобы улучшить их развитие. В этот период активно боритесь с вредителями, особенно с надземными.

Если погода позволяет, можно посадить зелень, капусту, а также раннеспелый картофель, который хорошо приживается в холодное время. Возможна также посадка лекарственных растений, которые хорошо растут при прохладном климате.

Особенно благоприятно в эти дни сажать кустарники и плодовые деревья. Важно выполнить яровизацию семян, чтобы обеспечить их лучшую всхожесть.

Если вы ухаживаете за комнатными растениями, не забудьте уделить внимание кактусам, которые нуждаются в особом уходе.

6-12 апреля: подготовка к посадкам и уход за растениями

С 6 по 12 апреля лучше всего избегать новых посадок, поскольку этот период не является благоприятным для развития растений. Вместо посадок можно замочить семена для будущей рассады, чтобы подготовить их к следующим этапам роста. Уделите внимание поливу, поскольку растения нуждаются во влаге для нормального развития.

Займитесь подготовкой почвы: перекопайте землю, сделайте прополку, а также корчевание старых растений. В эти дни будет полезным прореживание растений, чтобы дать им больше пространства для развития. Также полезной будет обрезка растений для замедления их роста и подкормка цветов, чтобы стимулировать их дальнейшее цветение.

13-21 апреля: сажаем цветы и овощи

С 13 по 21 апреля наступает идеальное время для посадки цветов. Этот период также подходит для посадки бахчевых культур, капусты (кочанной, брокколи, пекинской, цветной), а также разнообразных вьющихся растений и перца.

Можно сажать зерновые культуры, корнеплоды, деревья и кустарники. Также пора сажать клубнику, которая хорошо укореняется в этот период. Растения с незначительно выраженным корнеобразованием нуждаются в подкормке, чтобы помочь им окрепнуть.

Обрезка растений также будет полезной для стимуляции их роста и развития. В конце периода возможен сбор лекарственных растений, которые уже готовы к сбору.

Апрель - месяц активных работ в саду и на огороде (фото: Freepik.com)

21-29 апреля: деление корневищ и пересадка растений

С 21 по 25 апреля стоит заняться делением корневищ многолетних цветов, таких как хризантемы, флокси и пионы. Это благоприятное время для посева газонных трав и хвойных растений, которые нуждаются в стабильной температуре для хорошего роста.

В эти дни можно пересаживать старые садовые деревья, обрезать сухие ветки и сажать черенки. Проращивание семян также будет эффективным и поможет быстрее получить здоровые растения.

Уделите внимание культивации почвы, проверьте состояние грядок и подготовьте новые участки для посадки. Внесение удобрений и рыхление почвы в это время станет важной частью подготовки участка.

29 апреля - конец месяца: посадка деревьев и овощей

Последние дни апреля (с 25 по 29 число) - это лучшее время для посадки ягодных растений, таких как смородина, крыжовник и боярышник. Уделите время уходу за клубникой, которая требует особого внимания в этот период. Можно также посадить виноград, а также осуществить посадку корнеплодов, кукурузы и лекарственных растений.

Особенно благоприятным будет посадка рассады капусты и бахчевых культур. В теплице можно высадить огурцы и томаты, а также очистить семена для дальнейшего использования.

Последняя декада апреля также способствует посадке деревьев, что поможет вам улучшить ваш сад. Если погода позволяет, не забудьте посадить перец и томат, а также посеять бобовые под пленку для дополнительной защиты.

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