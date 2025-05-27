Лунный посевной календарь на июнь 2025: благоприятные даты для всех растений

Фазы Луны в июне 2025 года

Многие опытные огородники ориентируются в своей работе на лунные фазы, считая их важными ориентирами для планирования дел. В июне 2025 года Луна пройдет через такие этапы:

период роста: 1-10 и 26-30 июня;

1-10 и 26-30 июня; полнолуние: 11 июня;

11 июня; фаза спада: 12-24 июня;

12-24 июня; новолуние: 25 июня.

Лунные фазы и аграрные работы в июне 2025 года

Новолуние (1-2, 27-30 июня) - это время энергетической нестабильности. В эти дни не рекомендуется проводить посев или высадку культур. Вместо этого полезно заняться уборкой урожая ранних овощей, прополкой грядок и обработкой растений от вредителей.

Первая четверть Луны (3-4 июня) открывает период активного роста. В это время особенно удачно приживаются растения, которые имеют вытянутую форму роста - такие как фасоль, кукуруза или подсолнечник.

Фаза роста Луны (5-9 июня) создает лучшие условия для посадки теплолюбивых культур. Если вы мечтаете о щедром урожае огурцов, кабачков, баклажанов или томатов - этот период именно для вас.

Полнолуние (10-11 июня) является неблагоприятной фазой для посева или пересадок. Сосредоточьтесь на защитных мероприятиях: уничтожении сорняков, борьбе с вредителями и профилактике болезней.

Фаза убывания Луны (12-18 июня) идеально подходит для высаживания корнеплодов. Морковь, свекла, дайкон и редька, посеянные в эти дни, дадут здоровые и крепкие корни.

Последняя четверть (17-18 июня) - благоприятный период для общего ухода. Стоит подкармливать культуры, проводить профилактическую обработку и наблюдать за развитием растений.

Фаза старой Луны (19-24 июня) - хорошее время для рыхления почвы, удаления сорняков и внесения удобрений. Такие работы укрепляют структуру почвы и готовят ее к следующему циклу.

Новая Луна (25-26 июня) - это период отдыха для почвы и растений. Любые посадочные работы лучше отложить, а вместо этого сосредоточиться на наблюдении за уже растущими культурами.

Лунный календарь подскажет благоприятные даты для ухода за растениями в июне (фото: Freepik.com)

Что и когда высевать в июне

Июнь открывает широкие возможности для повторного посева овощей и зелени - лунный календарь помогает точно определить удачные дни. Вот основные культуры и рекомендуемые даты для их высевания:

Огурцы (повторно): 4-6, 9-10, 15-16, 19-20 июня - для позднего, но обильного урожая.

Кабачки, тыквы: 5-7, 11-12, 18-19 числа - теплолюбивые растения хорошо приживутся.

Корнеплоды (свекла, морковь, дайкон, редис): 6-7, 12-18, 20-21 июня - для качественных плодов.

Кукуруза: лучшие дни - 4-6, 10-12, 19-20 июня.

Бобовые (горох, фасоль): сеять желательно 5-6, 11-12, 18-20 июня.

Зелень (руккола, шпинат, укроп): 6-7, 11-13, 19-20 числа - обеспечит сочный урожай.

Свекла (повторный посев): 4-6, 10-12, 19-20 июня.

Поздние сорта капусты: лучшие дни - 5-7, 11-12, 19-20 июня.

Сидераты (овес, горчица): высеваются 6-7, 12-13, 20-21 июня - улучшают структуру почвы.

Каких дней избегать для посадок

В июне 2025 года есть и такие дни, когда высевать и высаживать не рекомендуется: это 1, 2, 10, 11 и период с 25 по 30 июня. В эти дни Луна находится в фазах, которые не способствуют активному росту и хорошему укоренению растений, поэтому результаты работ могут быть слабыми.

Однако это время можно использовать с пользой, переключившись на другие важные задачи:

регулярный уход за уже высаженными культурами;

обработка от вредителей и профилактика болезней;

прополка сорняков;

рыхление почвы для улучшения доступа воздуха;

внесение подкормок для поддержки растений.

Эти действия укрепят растения, будут способствовать их развитию и создадут условия для хорошего урожая в будущем.