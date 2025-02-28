Лунный посевной календарь на март-2025: лучшие дни для работ на огороде
Март - ключевой месяц для дачников и огородников, ведь именно сейчас начинается активная подготовка к новому сезону. Чтобы получить здоровые и крепкие растения, следует учитывать фазы Луны, ведь они влияют на рост культур.
РБК-Украина (проект Styler) поможет определить лучшие дни для посева овощей, зелени, цветов и деревьев, а также подскажет, когда лучше воздержаться от посадочных работ.
Фазы Луны в марте 2025 года
В марте Луна проходит через все основные фазы, которые влияют на рост растений. В первой половине месяца преобладает растущая Луна, что способствует активному развитию культур.
Полнолуние 14 марта может замедлить рост, а период убывающей Луны больше подходит для обрезки и ухода за почвой. Новый лунный цикл начинается 29 марта.
Фазы Луны в марте 2025 года:
- Растущая Луна - 1-13 марта
- Полнолуние в Деве - 14 марта
- Убывающая Луна - 15-28 марта
- Новолуние в Овне - 29 марта
- Растущая Луна - 30-31 марта
Солнечных и лунных затмений в этот период не предвидится, что делает месяц стабильным для посадочных работ.
Благоприятные и неблагоприятные дни для посева растений
Фазы Луны и знак Зодиака, в котором она находится, влияют на рост растений. Лучшими для посева считаются дни, когда Луна в знаках Тельца, Девы и Козерога - эти знаки способствуют хорошему урожаю. В то же время в периоды новолуния и полнолуния лучше воздержаться от посадочных работ.
Благоприятные дни для посадки и посева:
- 3-5 марта
- 8-9 марта
- 18-19 марта
- 22-24 марта
- 27 марта
- 31 марта
Неудачные дни для посадок и пересадок:
- 6-7 марта
- 10 марта
- 13-15 марта
- 20-21 марта
- 26 марта
- 29 марта
В неблагоприятные дни лучше заняться уходом за почвой, удалением сорняков и подготовкой к будущим посадкам.
Что и когда можно высаживать в марте
В марте высаживают как рассаду, так и растения, устойчивые к весенним заморозкам. К таковым относятся капуста, редис, шпинат, горох, свекла, а также зелень - петрушка, укроп, кинза. Также это удачное время для посадки плодовых деревьев и ягодных кустов.
Лучшие дни для высадки растений:
- Овощи в теплице и открытом грунте: 1-4, 12, 19, 22-27 марта
- Рассада овощей: 4-5, 8-11, 18-19, 22-24, 27-28, 31 марта
- Зелень, пряные травы, салаты: 2, 4-5, 8, 12, 18-19, 24-27, 31 марта
- Саженцы деревьев и кустарников: 2-4, 7-9, 16-19, 22-24, 30-31 марта
- Цветы: 4, 8, 17-19, 24, 27-31 марта
Если правильно выбрать дни для посадки, это поможет растениям быстрее прижиться и сформировать крепкую корневую систему.
Придерживаясь лунного календаря, можно значительно улучшить урожайность и избежать проблем с развитием растений. Пусть ваши посевы будут удачными, а будущий урожай порадует обильностью.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Новости.Live и Zemliak.com.