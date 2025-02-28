Лунный посевной календарь на март-2025: лучшие дни для работ на огороде

Март - ключевой месяц для дачников и огородников, ведь именно сейчас начинается активная подготовка к новому сезону. Чтобы получить здоровые и крепкие растения, следует учитывать фазы Луны, ведь они влияют на рост культур.

РБК-Украина (проект Styler) поможет определить лучшие дни для посева овощей, зелени, цветов и деревьев, а также подскажет, когда лучше воздержаться от посадочных работ.

Фазы Луны в марте 2025 года

В марте Луна проходит через все основные фазы, которые влияют на рост растений. В первой половине месяца преобладает растущая Луна, что способствует активному развитию культур.

Полнолуние 14 марта может замедлить рост, а период убывающей Луны больше подходит для обрезки и ухода за почвой. Новый лунный цикл начинается 29 марта.

Фазы Луны в марте 2025 года:

Растущая Луна - 1-13 марта

- 1-13 марта Полнолуние в Деве - 14 марта

- 14 марта Убывающая Луна - 15-28 марта

- 15-28 марта Новолуние в Овне - 29 марта

- 29 марта Растущая Луна - 30-31 марта

Солнечных и лунных затмений в этот период не предвидится, что делает месяц стабильным для посадочных работ.

Благоприятные и неблагоприятные дни для посева растений

Фазы Луны и знак Зодиака, в котором она находится, влияют на рост растений. Лучшими для посева считаются дни, когда Луна в знаках Тельца, Девы и Козерога - эти знаки способствуют хорошему урожаю. В то же время в периоды новолуния и полнолуния лучше воздержаться от посадочных работ.

Благоприятные дни для посадки и посева:

3-5 марта

8-9 марта

18-19 марта

22-24 марта

27 марта

31 марта

Неудачные дни для посадок и пересадок:

6-7 марта

10 марта

13-15 марта

20-21 марта

26 марта

29 марта

В неблагоприятные дни лучше заняться уходом за почвой, удалением сорняков и подготовкой к будущим посадкам.

Что и когда можно высаживать в марте

В марте высаживают как рассаду, так и растения, устойчивые к весенним заморозкам. К таковым относятся капуста, редис, шпинат, горох, свекла, а также зелень - петрушка, укроп, кинза. Также это удачное время для посадки плодовых деревьев и ягодных кустов.

Лучшие дни для высадки растений:

Овощи в теплице и открытом грунте: 1-4, 12, 19, 22-27 марта

1-4, 12, 19, 22-27 марта Рассада овощей: 4-5, 8-11, 18-19, 22-24, 27-28, 31 марта

4-5, 8-11, 18-19, 22-24, 27-28, 31 марта Зелень, пряные травы, салаты: 2, 4-5, 8, 12, 18-19, 24-27, 31 марта

2, 4-5, 8, 12, 18-19, 24-27, 31 марта Саженцы деревьев и кустарников: 2-4, 7-9, 16-19, 22-24, 30-31 марта

2-4, 7-9, 16-19, 22-24, 30-31 марта Цветы: 4, 8, 17-19, 24, 27-31 марта

Если правильно выбрать дни для посадки, это поможет растениям быстрее прижиться и сформировать крепкую корневую систему.

Придерживаясь лунного календаря, можно значительно улучшить урожайность и избежать проблем с развитием растений. Пусть ваши посевы будут удачными, а будущий урожай порадует обильностью.

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