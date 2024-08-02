Лунный календарь на август. Когда стричься и красить волосы, чтобы разбогатеть и найти счастье

Когда стричься в августе - все удачные даты

2 августа вы можете решиться на короткие стрижки и дерзкие образы.

3 и 6 числа стригитесь, если хотите привлечь в свою жизнь деньги и счастье. 9 и 11 августа - прекрасные дни для экспериментов и новых причесок.

14 и 17 августа стрижки принесут здоровье волосам, они станут густыми и блестящими. А 19 числа привлечь удачу помогут новые прически.

Подстригитесь 20 или 21 августа, если хотите избавиться от негатива и обрести силы для новых побед.

Стрижка 23 августа, согласно лунному календарю, поможет сделать волосы более послушными. А если вы пойдете к парикмахеру 25 числа, то шевелюра может начать быстрее расти.

27 августа лучше лишь подравнивать кончики. А 29 числа делайте с волосами все, что хотите, день будет удачным.

Удачные дни для стрижки в августе (иллюстрация: freepik.com)

Когда нельзя стричься по лунному календарю - худшие даты августа

Откажитесь от похода к парикмахеру 4 августа. В этот день стрижки могут быть неудачными.

Также не стоит стричься 5, 8 и 10 августа. В эти даты вы можете "состричь" удачу и сделать свои волосы ломкими.

В списке худших дней для стрижки также оказались 12, 15 и 18 августа. Результат будет не таким, как вы хотите.

22 августа лучше отказаться от любых стрижек. Поход к парикмахеру в эти дни может принести проблемы на работе и негатив в личную жизнь, а волосы станут непослушными.

28 числа не стоит экспериментировать с длиной. Если вы просто хотите обновить прическу - то ничего страшного, однако новые стрижек не делайте. Это касается также 30 и 31 августа - перенести поход к парикмахеру на другие даты.

Неудачные дни для стрижки в августе (иллюстрация: freepik.com)

Когда красить волосы в июне

3, 6 и 7 августа - удачные дни для смены цвета волос, тонирования и осветления. 11 числа максимально удачными будут смелые окрашивания. А 13 августа выбирайте натуральные оттенки.

17 и 19 августа можете делать с волосами все, что хотите. Окрашивание будет удачным, цвет вам понравится.

Если же вы хотите сделать свои волосы более темными, записывайтесь к колористу на 26 августа.

Лучшие дни для окрашивания в августе (коллаж: РБК-Украина)

Неудачные дни для окрашивания

Не стоит красить волосы 4, 10 и 12 августа. В эти дни ваши волосы могут быть непослушными, а результат работы парикмахера может вас разочаровать. Это касается и 15 числа.

22 августа - худший день для любых манипуляций, окрашивание в их числе. 24 и 28 числа не стоит решаться на кардинальные перемены, вы рискуете спугнуть удачу.