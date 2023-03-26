Лунный календарь на апрель 2023: какие даты будут самыми неудачными для важных дел

Месячный календарь с древних времен использовали для определения удачных и неудачных дел для разных важных дел. Апрель 2023 года станет необычным месяцем - ожидается первое солнечное затмение и два периода растущей Луны. А еще в конце апреля нас снова ждет период ретроградного Меркурия.
Какие даты в апреле будут удачными, а какие опасными - читайте в материале Styler ниже.
Растущая Луна - с 1 по 5 апреля, с 21 по 30 апреля
Полнолуние - 6 апреля в 06:34 по киевскому времени
Убывающая Луна - с 7 по 19 апреля
Новолуние - 20 апреля в 06:12 по киевскому времени
Солнечное затмение - 20 апреля в 06:17 по киевскому времени
Благоприятные дни: 10, 11, 26, 27 апреля
Удачные дни для путешествий: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 11, 22, 24, 27, 28, 29 апреля
Удачные дни для похода в парикмахерскую: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 22, 24, 28, 29 апреля
Для важных дел в бизнесе и работе: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 22, 24, 25, 27, 29, 30 апреля
Для похода к стоматологу: 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 22, 29, 30 апреля
Для помолвки, заключения брака, свадьбы: 2, 14, 25, 26, 30 апреля
Новые дела можно начинать: 3, 4, 25, 26, 27, 30 апреля
Энергетически сильные дни: 3, 4, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 25, 27, 30 апреля
Для крупных покупок: 1, 2, 4, 20, 22, 24, 27, 30
Самыми неудачными днями станут: 9, 16, 19, 23 апреля
Также стоит быть максимально осторожными в Полнолуние 6 апреля, а еще в день начала движения ретроградного Меркурия 21 апреля.
Не стоит планировать важные дела, мероприятия, изменения в жизни на день солнечного затмения 20 апреля.
Самые сложные и важные дела в апреле стоит провести до 21 апреля, так как далее начнется период ретроградного Меркурия, который продлится до 15 мая. В этот период обычно дела начинают тормозить и появляются различные помехи и преграды.
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