Лунный календарь на апрель 2023: какие даты будут самыми неудачными для важных дел

Фазы Луны в апреле 2023

Растущая Луна - с 1 по 5 апреля, с 21 по 30 апреля

Полнолуние - 6 апреля в 06:34 по киевскому времени

Убывающая Луна - с 7 по 19 апреля

Новолуние - 20 апреля в 06:12 по киевскому времени

Солнечное затмение - 20 апреля в 06:17 по киевскому времени

Самые удачные дни в апреле 2023

Благоприятные дни: 10, 11, 26, 27 апреля

Удачные дни для путешествий: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 11, 22, 24, 27, 28, 29 апреля

Удачные дни для похода в парикмахерскую: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 22, 24, 28, 29 апреля

Для важных дел в бизнесе и работе: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 22, 24, 25, 27, 29, 30 апреля

Для похода к стоматологу: 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 22, 29, 30 апреля

Для помолвки, заключения брака, свадьбы: 2, 14, 25, 26, 30 апреля

Новые дела можно начинать: 3, 4, 25, 26, 27, 30 апреля

Энергетически сильные дни: 3, 4, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 25, 27, 30 апреля

Для крупных покупок: 1, 2, 4, 20, 22, 24, 27, 30

Опасные дни в апреле 2023

Самыми неудачными днями станут: 9, 16, 19, 23 апреля

Также стоит быть максимально осторожными в Полнолуние 6 апреля, а еще в день начала движения ретроградного Меркурия 21 апреля.

Не стоит планировать важные дела, мероприятия, изменения в жизни на день солнечного затмения 20 апреля.

Самые сложные и важные дела в апреле стоит провести до 21 апреля, так как далее начнется период ретроградного Меркурия, который продлится до 15 мая. В этот период обычно дела начинают тормозить и появляются различные помехи и преграды.