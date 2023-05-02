Лунное затмение в начале мая: чего стоит опасаться и что делать нельзя

Когда произойдет лунное затмение

Лунное затмение наступит в пятницу, 5 мая, в 17:14 по киевскому времени. Продолжительность этого явления составит 4 часа, а пик ожидается в 19:22. В это время увидеть потемнение Луны можно будет невооруженным глазом.

Лунное затмение - это явление при котором на лунный диск падает только внешняя тень Земли, или полутень. Майское лунное затмение называется полутеневым.

Поверхность Луны может казаться коричневой или просто темной. Следующее такое затмение ожидается только в сентябре 2042 года.

Увидеть это лунное затмение смогут жители большей части Европы, Африки, Азии и Австралии.

Как влияет лунное затмение на человека

Как и все необычные астрономические явления, а также периоды полнолуния, затмение может влиять на настроение людей, их способность принимать решения, эмоциональность.

В такие периоды наблюдаются сильные эмоции - от положительных до негативных, повышается тревога и беспокойство, возбудимость, нервозность. Многие люди становятся раздражительными, склонными к конфликтам и спорам.

Также Луна может вызывать подавленное настроение, депрессивные расстройства, печаль и грусть, желание уединиться.

Еще люди могут в период затмения и полнолуния терять способность четко и рационально мыслить, принимать важные решения правильно и конструктивно.

Порой в такие дни может возрастать риск различных катастроф, природных или техногенных. На дорогах происходит больше ДТП.

Что нельзя делать во время лунного затмения