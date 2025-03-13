Лунное затмение в марте 2025: как и когда его можно увидеть в Украине

Что такое "Кровавая Луна" и лунное затмение

"Кровавая Луна" - это популярный термин, который описывает красноватый оттенок Луны во время полного лунного затмения. Это происходит, когда Земля располагается между Солнцем и Луной, блокируя прямой солнечный свет. Однако часть света проходит через земную атмосферу, рассеивается и достигает поверхности Луны, придавая ей красноватый цвет.

Когда произойдет лунное затмение в марте 2025 года

По данным NASA, полное лунное затмение произойдет 14 марта 2025 года. Затмение начнется в 5:57 по киевскому времени и продлится до 12:00. Фаза полного затмения, во время которой Луна приобретет красный оттенок, состоится между 8:26 и 9:31 по киевскому времени.

Как наблюдать лунное затмение в Украине?

Лунное затмение 14 марта 2025 года будет хорошо видно на всей территории Украины, при условии ясной погоды. Для наблюдения не требуется специальное оборудование, хотя бинокль или телескоп могут улучшить видимость деталей.

Рекомендуется выбрать место как можно дальше от городского освещения, чтобы минимизировать световой шум. Начиная с 5:57, можно наблюдать постепенное затмение Луны, а между 8:26 и 9:31 - самую интересную фазу "Кровавой Луны".

Наибольшего затмения Луна достигнет в 9:59 по Киеву. Но в целом затмение по всему миру будет длиться более 6 часов.

Как рассказали в NASA, Луна будет проходить сквозь тень Земли. Сначала этот объект будет выглядеть так, будто его кто-то "надкусил" с одной стороны. Впоследствии Луна превратится в темно-красный шар.

"Этот цвет происходит от кольца всех заходов и восходов Солнца, которые вы увидели бы вокруг планеты, если бы были астронавтом на поверхности Луны", - пояснили ученые.

Затем затмение будет разворачиваться в обратном порядке - красный цвет будет тускнеть, а темная часть спутника будет уменьшаться, пока Луна не вернет свой обычный вид.

Фазы лунного затмения 14 марта 2025 года (скриншот)

Советы для наблюдателей:

Подготовка. Проверьте прогноз погоды на ночь и утро 14 марта, чтобы выбрать лучшее место для наблюдения.

Оборудование. Хотя затмение будет видно невооруженным глазом, использование бинокля или телескопа позволит рассмотреть детали поверхности Луны.

Фотографирование. Для съемки затмения подойдет камера с возможностью ручной настройки выдержки и диафрагмы. Использование штатива обеспечит стабильность изображения.

Безопасность. В отличие от солнечного затмения, наблюдение за лунным затмением является безопасным для глаз и не требует специальных защитных средств.

Астрологические аспекты "Кровавой Луны"

Некоторые астрологи считают, что "Кровавая Луна" может влиять на эмоциональное состояние и энергетику людей. Рекомендуется в этот период быть внимательными к своим ощущениям, практиковать медитацию и избегать важных решений. Однако научных доказательств такого влияния нет, поэтому эти советы следует воспринимать с осторожностью.

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