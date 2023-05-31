Содержат много витаминов и снижают сахар в крови: какие крупы следует выбирать в магазине

Каша издавна считается необходимым блюдом на столе, часто даже заменяла хлеб. В крупах много полезных веществ, которые необходимы организму, поэтому следует употреблять их постоянно.

Об этом сообщила нутрициолог Алина Клименко в Instagram .

Черный и бурый рис

Содержит витамины группы B, аминокислоты, калий, фосфор, железо, медь, цинк. Такой же рис уменьшает тягу к сладкому и стабилизирует инсулин.

Булгур

Такая крупа содержит витамины группы B, К, фолиевую кислоту, калий, кальций и цинк. Дает более длинное чувство насыщения в течение дня.

Цельнозерновая овсянка

Помогает восстановить микрофлору кишечника, снижает уровень сахара в крови, содержит витамины группы B, витамин А и множество минералов.

Гречка

Гречка содержит больше всего растительного белка среди других круп. К тому же в составе большое количество клетчатки, витаминов группы B, А, РР, калий, магний и фосфор.

Пшено

Не содержит глютен, оказывает влияние на метаболизм путем витаминов В2 и В3. Также содержит рекордное количество калия и несколько видов аминокислот. К тому же это отличная альтернатива суперфуду киноа.

Перловая крупа

Нутрициолог говорит, что крупа способствует нормализации работы ЖКТ, имеет высокое содержание пищевых волокон и дает длительную сытость, содержит аминокислоты и витамины группы B.

Кус-кус из твердых сортов пшеницы

Богат витамином В5, который влияет на настроение и борется с депрессией. Также содержит большое количество клетчатки, РР и холина.