Мистика числа 13. Почему его боятся и стоит ли это делать

В нашей культуре принято остерегаться числа 13. В эту дату крайне редко регистрируют браки или другие памятные события. Этого номера избегают спортсмены на соревнованиях, потому что вроде бы как принесет несчастье. Но 13 не единственное число, окутанное мистическими домыслами. В других культурах боятся 4 и 17.

Откуда происходит суеверие о числе 13

Суеверие по поводу числа 13 уходит своими корнями к библейским легендам. А именно истории об Иуде Искариоте - 13-ом ученике Иисуса, который предал его. А вот некоторые ученые считают, что эти верования имеют связь со скандинавской мифологией, ссылаясь на сказку о Локи, который коварно обманул Ходра.

Но, несмотря на распространенность суеверия о числе 13, в некоторых странах несчастливыми считаются другие числа.

К примеру, в Японии это число 4, которое произносится как "ши". Они созвучны со словом "смерть". Поэтому японцы часто заменяют цифру 4 на "ион" во избежание ее негативных последствий.

А вот в Индии, число 13 считается астрологически благоприятным, оно ассоциируется с творчеством, миром и процветанием.

Для итальянцев несчастливое число не 13, а 17

Итальянцы же опасаются числа 17. Вероятно, это связано с римским вариантом написания числа - XVII. При перестановке эти цифры образуют слово VIXI, означающее "я жил" на латинском языке, а в разговорном языке интерпретируется как "я умер".

Даже сейчас в Италии 17-й день месяца считается "un giorno nero" или чёрным днем. В эту дату часто избегают важных мероприятий и событий, таких как встречи или свадьбы.

Итальянские авиалинии могут даже исключить место под номером 17 из схемы размещения пассажиров, а трасса в Чезани под номером 17 обозначена как "senza nome", что означает "без имени". В некоторых итальянских гостиницах нет номера 17.

До сих пор продолжаются дискуссии о том, имеют ли числа магическую силу, которая может приносить несчастье. Однако неоспорим тот факт, что такие верования имеют влияние на психику людей: за последние 30 лет Италия провела 11 матчей 17-го числа и только в 4 победила. Это, конечно, не является неопровержимым доказательством, но некоторые игроки и болельщики считают это убедительным аргументом.