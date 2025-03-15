Мистическая связь Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа. Астролог объяснила, чем особенный этот брак

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас родились 25 сентября, только с разницей в 25 лет. Когда один из самых богатых, известных и влиятельных мужчин Голливуда, обладатель двух "Оскаров" женился на юной звезде "фабрики грез", многие назвали это мезальянсом. Саму актрису обвиняли в хладнокровном расчете.

Когда-то Кэтрин говорила, что видит некую астрологическую мистику в браке с Дугласом. Все из-за странных совпадений в датах. Они родились 25 сентября, но с разницей в 25 лет.

"Начнем с того, что Кэтрин родилась в день затмения Луны - 25 сентября 1969 года. Судьба людей, рожденных в такие кармические периоды, всегда непростая, она связана с некоторой фатальностью, запрограммированностью, предопределенностью событий или тем, которые обязательно будут регулярно проигрываться в их жизни. Также появление на свет в такое время может существенно ограничивать свободу воли и сокращать возможности для выбора из-за повышенной кармической нагрузки. Эти люди могут быть не такими, как все, наделенными особой миссией, целью и ответственностью", - рассказала Соловьева.

А в гороскопе у Дугласа, отметила астролог, присутствуют две сложные конфигурации, которые называются "Печатками несчастья". И это, по словам Соловьевой, мощно влияет на его личность. Иногда у него могут появляться пессимизм, душевная тоска, отчаяние, депрессия, отчаяние, помрачение сознания, соблазны, снижение энергетики и существенное ухудшение здоровья.

К слову, в жизни Дугласа было немало проблем. В 1980 году актер едва не разбился во время спуска на горных лыжах и три года проходил тяжелую реабилитацию, а в 2010 ему диагностировали рак гортани, который он смог победить. Также он проходил длительное лечение от алкогольной и наркотической зависимостей.

По словам астролога, все это могло быть из-за "Печатки несчастья", ведь такие конфигурации вызывают возникновение эгоизма, скупости, подозрений, зависти, ревности, страхов, разочарований, неудовлетворенности и необходимость постоянно бороться с трудностями.

"Они делают человека жертвой. Они также могут быть указаниями на определенные семейные сложности и проблемы семейного характера. Это - одно из указаний на не очень счастливый брак или на брак по расчету. Кстати, брак с Кэтрин - второй официальный в жизни Майкла, и в 2013 году он намеревался развестись с ней. Причиной якобы стало то, что актер "не мог терпеть больше глобальную депрессию, которая была ярко выражена из-за болезни Кэтрин". Но впоследствии они нашли общий язык", - рассказала Соловьева.

"Также это может свидетельствовать о том, что в семье он выполняет роль "строгого воспитателя". Кроме того, в его жизни возможны регулярные кризисные ситуации 1 раз в примерно 7 лет", - отметила она.

Кэтрин, замечает астролог, вообще неконфликтный человек, а Майкл - человек со слабой конфликтностью. В их отношениях есть споры, но они не критические.

"При этом причиной напряженных ситуаций является именно мужчина. И хотя между ними нет глубокого психологического взаимодействия, у них почти одинаковые вкусы, чувство прекрасного, они заботятся друг о друге. Между ними почти идеальная сексуальная совместимость, иногда даже могут бушевать нешуточные страсти", - считает эксперт.

"Кроме того: этот союз невероятно выгоден и для Кэтрин, и для Майкла с точки зрения выгоды и материального благополучия. Тот факт, что они родились в один день, объясняет то, что они очень похожи по мировоззрению, по планам на будущее, жизненным принципам и ценностям. Поэтому предположения Кэтрин о причинах их длительных отношений действительно подтверждаются астрологически", - резюмировала она.

Вас может заинтересовать