Мистические тени: 8 фильмов о человеке-невидимке, которые стоит увидеть

Человек-невидимка - загадочный образ, умело сочетающий мистичность, драму и адреналин.
В этой подборке РБК-Украина (проект Styler) собрало 10 лучших фильмов о людях, которые исчезают из виду, но оставляют после себя след в сердцах зрителей.
Напряженный психологический триллер, который переосмысливает классическую историю Герберта Уэллса. Фильм рассказывает о Сесилии, которая убегает от своего жестокого партнера-миллиардера Адриана. Вскоре после его загадочной смерти ее жизнь превращается в кошмар: она уверена, что Адриан каким-то образом стал невидимым и продолжает ее преследовать. Напряжение нарастает, когда окружающие не верят ее словам, а борьба за правду становится вопросом выживания
Драматический триллер, разворачивающийся на борту советской подлодки во время Холодной войны. Капитан корабля, столкнувшись с собственными демонами, получает тайную задачу, связанную с новейшим оружием. Однако экипаж обнаруживает, что на борту действует группа заговорщиков, планирующих разрешить глобальный конфликт. Напряженная атмосфера и моральные проблемы делают эту историю увлекательной и тревожной.
Австралийская комедия и драма, рассказывающая историю Гриффа, обычного молодого человека, живущего двойной жизнью. Днем он работает в офисе, а вечером превращается в супергероя, пытающегося бороться с воображаемыми врагами. Грифф пытается найти баланс между своей фантазией и реальной жизнью, особенно после того, как знакомится с девушкой, также имеющей свои нестандартные взгляды на жизнь.
Главная героиня Сесилия пытается уйти от своего насильственного и манипулятивного мужчины. После его загадочной смерти она начинает подозревать, что он действительно не умер, а стал невидимым, и теперь преследует ее, злоупотребляя своими способностями.
Группа ученых и астронавтов в эксперименте с космическим излучением получает сверхъестественные способности. Ричардс, который может изменять форму, трансформируясь в эластичного мужчину, Джонни, который способен зажигать свое тело до огня, Сью, которая способна становиться невидимой, и ее брат Бен, превращающийся в каменного монстра, объединяются, чтобы противостоять злу в виде доктора Дума, который хочет использовать их силы для своих темных планов.
В фильме рассказывается о двух людях, которые оказываются между жизнью и смертью после несчастного случая. Том, герой, переживший аварию, оказывается в коме, и его душа блуждает между мирами. Он встречает замечательную женщину, Сари, и между ними развивается глубокая связь.
В центре сюжета - группа подростков, случайно получающих чрезвычайные способности после того, как они принимают специальный препарат. Эти способности дают им силу, скорость и интеллект, но в то же время ставят их в опасность, поскольку они становятся мишенями для правительственных сил, желающих использовать их для собственных целей.
В фильме речь идет о группе военных, которые сталкиваются с инопланетными хищниками, способными стать невидимыми и сверхчеловеческими способностями. Однако на этот раз они столкнутся с новым поколением хищников, обладающих еще более мощными технологиями.
Раньше мы делали подборку из 7 фильмов и сериалов о выживании и жестоких играх, которые вас поразят.
Кроме того, недавно мы назвали 5 культовых фильмов о боксе, которые должен посмотреть каждый.