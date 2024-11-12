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Мистические тени: 8 фильмов о человеке-невидимке, которые стоит увидеть

Фильмы о человеке-невидимке (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Человек-невидимка - загадочный образ, умело сочетающий мистичность, драму и адреналин.

В этой подборке РБК-Украина (проект Styler) собрало 10 лучших фильмов о людях, которые исчезают из виду, но оставляют после себя след в сердцах зрителей.

Человек-невидимка

Напряженный психологический триллер, который переосмысливает классическую историю Герберта Уэллса. Фильм рассказывает о Сесилии, которая убегает от своего жестокого партнера-миллиардера Адриана. Вскоре после его загадочной смерти ее жизнь превращается в кошмар: она уверена, что Адриан каким-то образом стал невидимым и продолжает ее преследовать. Напряжение нарастает, когда окружающие не верят ее словам, а борьба за правду становится вопросом выживания

 

Фантом

Драматический триллер, разворачивающийся на борту советской подлодки во время Холодной войны. Капитан корабля, столкнувшись с собственными демонами, получает тайную задачу, связанную с новейшим оружием. Однако экипаж обнаруживает, что на борту действует группа заговорщиков, планирующих разрешить глобальный конфликт. Напряженная атмосфера и моральные проблемы делают эту историю увлекательной и тревожной.

 

Грифф-невидимка

Австралийская комедия и драма, рассказывающая историю Гриффа, обычного молодого человека, живущего двойной жизнью. Днем он работает в офисе, а вечером превращается в супергероя, пытающегося бороться с воображаемыми врагами. Грифф пытается найти баланс между своей фантазией и реальной жизнью, особенно после того, как знакомится с девушкой, также имеющей свои нестандартные взгляды на жизнь.

 

Исповедь невидимки

Главная героиня Сесилия пытается уйти от своего насильственного и манипулятивного мужчины. После его загадочной смерти она начинает подозревать, что он действительно не умер, а стал невидимым, и теперь преследует ее, злоупотребляя своими способностями.

 

Фантастическая четверка

Группа ученых и астронавтов в эксперименте с космическим излучением получает сверхъестественные способности. Ричардс, который может изменять форму, трансформируясь в эластичного мужчину, Джонни, который способен зажигать свое тело до огня, Сью, которая способна становиться невидимой, и ее брат Бен, превращающийся в каменного монстра, объединяются, чтобы противостоять злу в виде доктора Дума, который хочет использовать их силы для своих темных планов.

 

Между небом и землей

В фильме рассказывается о двух людях, которые оказываются между жизнью и смертью после несчастного случая. Том, герой, переживший аварию, оказывается в коме, и его душа блуждает между мирами. Он встречает замечательную женщину, Сари, и между ними развивается глубокая связь.

 

Проект "Сила"

В центре сюжета - группа подростков, случайно получающих чрезвычайные способности после того, как они принимают специальный препарат. Эти способности дают им силу, скорость и интеллект, но в то же время ставят их в опасность, поскольку они становятся мишенями для правительственных сил, желающих использовать их для собственных целей.

 

Хищник

В фильме речь идет о группе военных, которые сталкиваются с инопланетными хищниками, способными стать невидимыми и сверхчеловеческими способностями. Однако на этот раз они столкнутся с новым поколением хищников, обладающих еще более мощными технологиями.

 

Раньше мы делали подборку из 7 фильмов и сериалов о выживании и жестоких играх, которые вас поразят.

Кроме того, недавно мы назвали 5 культовых фильмов о боксе, которые должен посмотреть каждый.

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