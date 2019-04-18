ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Місіс Україна 2019: яскраві фото переможниці

STYLERПерсони    18.04.2019 - 11:38
Місіс Україна 2019: яскраві фото переможниці
Переможниця Місіс Україна 2019 (Колаж РБК-Україна)

Переможниця Mrs. Ukraine International 2019 Аліна Поплавська заміжня і має чотирирічного сина

В Україні обрали переможницю конкурсу Місіс Україна 2019 (Mrs. Ukraine International 2019). Нею стала Аліна Поплавська, невістка Михайла Поплавського. Конкурс пройшов у Києві та переможницю фіналу оголосили увечері в середу, 17 квітня.

Аліна Поплавська заміжня за Олександром Поплавським, і вони разом виховують сина Єгора, якому чотири роки. Поплавська по професії менеджер готельно-ресторанного бізнесу та кандидат культурології. На даний момент вона управляє ресторанами і зізнається, що це її улюблена справа.

Місіс Україна 2019: яскраві фото переможниці

Аліна Поплавська (facebook.com/Аліна Поплавська)

"Я не кажу, що радію труднощам, з якими доводиться стикатися в ресторанній сфері, але я рада тому, що вони є. Саме коли їх долаєш, коли вирішуєш певні проблеми, які вимальовуються в процесі роботи – це і є успіх, це приносить задоволення. З кожним рішення піднімаєшся на сходинку вище", - вважає Аліна Поплавська.

 

Аліна Поплавська (facebook.com/Аліна Поплавська)

Аліна дуже творча людина – вільний час вона проводить з сім'єю і друзями, пише вірші, малює і обожнює подорожувати, так як вважає, що саме поїздки дають новий життєвий досвід, пізнання іншого світу і людських цінностей.

"З дитинства, як будь-яка дівчинка, мріяла взяти участь у конкурсі краси. Коли дізналася про конкурс Mrs.Ukraine International зрозуміла, що у дівчат з'явилася можливість розкривати свою красу у поєднанні з професійними якостями. Бажання спробувати свої сили, заявити про себе, отримати новий досвід, це і стало вирішальним чинником", - зізналася переможниця.

 

Переможниця конкурсу " Місіс Україна 2019 Аліна Поплавська (mrsukraineinternational.com.ua)

Тепер Аліна Поплавська буде готуватися до наступного конкурсу - Місіс Всесвіт 2019.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українка вперше візьме участь у конкурсі Міс Всесвіт Plus Size.

А також розповідали про те, що квитки на міжнародний конкурс Євробачення раптово різко подорожчали.

"Гордість": переможниця Холостяк 5 виграла міжнародний конкурс краси (фото) Невдала процедура: учасниця конкурсу "Міс Всесвіт - 2018" обпекла обличчя
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Михаил Поплавскийконкурс красоты
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся