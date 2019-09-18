Міс Україна 2019 зробила зізнання про пластичні операції

Міс Україна 2019, 24-річна студентка Маргарита Паша, яку хейтери зацькували в соціальних мережах і звинуватили в тому, що у неї був зв'язок з одним з організаторів конкурсу, відверто розповіла, що думає про пластичну хірургію. Про це пише видання "Сьогодні".

Міс Україна 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Маргарита Паша відвідала захід, на якому нагороджували преміями кращих фахівців в області пластичної хірургії Stella International Beauty Awards. Як вона зізналася журналістам, відвідування даного заходу є обов'язком володарки титулу Міс Україна. Нагородження кращих фахівців пластичної хірургії в Україні минуло вже в третій раз.

Міс Україна 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Міс Україна 2019 відповіла на питання, чи робила вона раніше пластичні операції і чи збирається вона вдатися до послуг хірургів в майбутньому.

"Ні, я не робила пластичних операцій, і сподіваюся, що найближчі 10 років, можливо 20, я цього не зроблю. Я вже приступила до всіх своїх обов'язків. Тому я тут", - відповіла Маргарита Паша.

Міс Україна 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Раніше, в інтерв'ю для видання Tochka.net, Маргарита Паша заявила, що до пластичних операцій вона ставиться спокійно.

"До пластичних операцій я ставлюся спокійно. Я вважаю, що, якщо є люди, яким потрібні пластичні операції, то вони повинні цим скористатися. Це добре, що сьогодні в 21 столітті ми маємо таку можливість. А в своїй зовнішності я б не хотіла нічого змінювати", - сказала Міс Україна 2019.