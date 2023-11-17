Мишель Андраде о съемках в сериале Netflix: "Ко мне относились, как к актрисе первого плана"

– Мишель, расскажи, как ты попала на съемки сериала, ты проходила кастинг или тебя пригласили на эту роль?

– В начале полномасштабного вторжения я оказалась в Европе. Тогда направляла все силы на помощь своим близким. Когда поняла, что они в относительной безопасности, начала планировать жизнь за границей. Я искала контакты людей, которые могут помочь в Европе.

Так я познакомилась в Фейсбуке с кастинг-директором и послала ей резюме. Через некоторое время она вернулась ко мне с предложением пройти кастинг в сериал "Корона". Честно говоря, я очень спокойно к этому отнеслась. После первых проб мне направили подтверждение. Тогда я осознала, насколько была счастлива присоединиться к столь масштабному проекту.

Андраде на съемках сериала (фото: личный архив певицы)

– Какую роль ты выполняла, как проходила подготовка к съемкам?

– Я сыграла роль горничной Бьянки на яхте египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда, где отдыхают его сын Доди и принцесса Диана.

Подготовка началась с первой поездки на примерку. Я прилетела на Майорку, только чтобы проверить свой костюм и сделать тестовую прическу. Второй раз я прилетела на остров уже на съемочную смену. Ради роли меня попросили снять маникюр и закрасили все мои тату. На площадке было очень комфортно. Режиссер общался со мной напрямую, подсказывал, как правильно произносить мои реплики и как проявлять эмоции.

– Сколько длились съемки, трудно ли было попробовать себя в новой роли? Как к тебе относились на съемках?

– Это был не первый мой актерский опыт. Более того, даже не первый опыт в роли горничной. В 2018 году я исполнила роль Лары в украинском детективном сериале "Прислуга".

Съемки продолжались несколько часов. Меня очень сильно поддерживала команда. Вместе с актерами я вживалась в роль, отрабатывала акцент. Они были не против делиться со мной своими профессиональными секретами и относились с уважением.

Андраде в сериале "Корона" (скриншот)

– Кого из актеров каста "Короны" ты видела? С кем удалось лично пообщаться?

– Мне посчастливилось познакомиться с израильским актером Салимом Дау, сыгравшим роль Мохаммеда. Он очень добрый и мудрый человек, любящий своих дочерей и говорящий стихами. Мы вместе вживались в наши роли и действительно разговаривали по телефону, как в сериале. Он дал мне ценный совет: актер не играет роль в данный момент, он живет ею.

– Какие у тебя впечатления от съемок?

– Мне очень понравилось работать с мировым продакшеном. Но должна отметить, что этот опыт не сильно отличается от работы с украинскими командами. Наши люди - настоящие профессионалы. Единственное, что заметно отличается, - это бюджеты.

– Если не секрет, ты получила гонорар?

– Да, это же работа. Ко мне относились, как к актрисе первого плана: оплатили перелеты, вместе с моей мамой поселили в гостиницу, предоставили трансфер и отдельную гримерку.

Певица раскрыла эксклюзивные подробности (фото: instagram.com/mishvirmish)

– Ты говорила с кем-то из актеров о полномасштабной войне в Украине? Какова была их реакция?

– Разумеется, разговоров об этом не избежать. Во время знакомства с актерами и командой я рассказывала, что я украино-болевийка. Тогда они интересовались, какая сейчас ситуация в Украине, сочувствовали и спрашивали, нужна ли помощь. Мне понравилась их позиция.

– Планируешь ли ты и дальше сниматься в сериалах или фильмах?

– Я поняла, что актерский опыт - это очень круто. Но меня больше вдохновляет музыка.

Я бы попробовала себя в главной роли, для которой нужно сделать что-то радикальное: выучить новый язык, покрасить волосы, овладеть каскадерскими навыками.

Андраде рассказала, понравились ли ей съемки (фото: instagram.com/mishvirmish)

Сериал "Корона" - что о нем известно

Популярное британское шоу "Корона" (The Crown) повествует о жизни и правлении Елизаветы II. Первый сезон сериала вышел в 2016 году и сразу же вырвался в лидеры по просмотрам.

В "Короне" показана жизнь королевы с момента, когда она вышла замуж за принца Филиппа. В шестом сезоне, премьера которого состоялась 16 ноября, показаны события с 1997 по 2005 год. В нем, в частности, речь идет об известных событиях из жизни королевской семьи, таких как смерть принцессы Дианы и свадьба принца Чарльза с Камиллой.