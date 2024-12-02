Мишель Андраде призналась, что было между ней и ведущим "Орла и Решки" на самом деле: "Все это замечали"

"Мне кажется, этот огонь, который между нами был, он и держал нас на съемках. Мы, во-первых, очень редко виделись. Только в самолетах, или в начале, или в конце", - призналась Мишель.

По словам певицы, даже несмотря на то, что они редко виделись на съемках, им нравилось общаться вне камер. И это, считает Андраде, замечали другие члены команды.

Мишель Андраде (скриншот)

"Мы были очень похожими. И он типа классный мужчина, такой джентльмен с классным юмором, он крутой. На тот момент, я не буду лукавить, у нас был флирт. Мне кажется, что вокруг все это замечали и это очень нам помогало", - заявила звезда.

Впрочем, флирт не перерос во что-то большее. Мишель и Кирилл думали перевести свои отношения на новый уровень, когда-то даже чуть не дошло до поцелуев.

Это произошло в начале полномасштабной войны РФ против Украины. Тогда Андраде, Макашов и все, кто работал над созданием нового сезона "Орла и Решки", находились в Лиссабоне. Там они "застряли" и были вынуждены жить в одной квартире.

Макашов и Андраде (скриншот)

И в тот момент Мишель и Кирилл шутили, что им пора целоваться, наконец-то на это отважиться. Впрочем, они так и не пошли на такой шаг, а потому решили остаться друзьями. Сейчас же Андраде и ее коллега не общаются.

Также Мишель рассказала, получала ли она деньги за съемки в "Орле и Решке". Она отметила, что не может называть суммы гонораров, но именно на них она жила весь первый год полномасштабной войны.