Мишель Андраде рассказала о недешевом подарке от бойфренда и объяснила, почему его скрывает

В новом интервью артистка решила не рассказывать, в какой конкретно сфере работает ее любимый. Она объяснила это тем, что Мишель уважает его личные границы. На предположение ведущей о том, что мужчина не хочет публичности, звезда не совсем согласилась.

"Не то, что он не хочет. Просто мне кажется, что он хочет… Ну, это личное его. Там все чисто, все нормально. Можно все проверить в соцсетях, но я просто уважаю его границы", - объяснила Андраде.

Мишель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)

Также девушка рассказала, что их отношения пока не приобрели официальный статус, то есть Мишель на данный момент не невеста. Кроме этого, артистка поделилась, что любимый сделал ей ценный подарок - автомобиль.

Мишель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)

Напомним, что недавно появилось предположение о личности избранника девушки. Инсайдеры рассказали, что им может быть директор департамента продаж по альтернативным каналам и партнерам "Crédit Agricole" Роман Бунич.

Мишель Андраде с избранником (фото:Bespalov media)

Мужчина старше Мишель на 10+ лет. Пару сняли в объятиях на одной из вечеринок.