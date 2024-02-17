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Мисс Мира 2023: что известно о девушке, которая представит Украину на конкурсе (фото)

София Шамия (фото: instagram.com/sfshamie)
Автор: Иванна Пашкевич

9 марта 2024 года во Всемирном конференц-центре Джио в Мумбаи, Индия, состоится конкурс красоты Мисс Мира 2023. Украину в этом году будет представлять София Шамия, которая в октябре прошлого года завоевала титул Мисс Украина 2023.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу мероприятия.

Что известно о Софии Шамии

18-летняя красавица родом из Киева. Учится на экономическом факультете в Киево-Могилянской академии.

Увлекается девушка рисованием.

Она проводит уроки арт-терапии, рисует картины с детьми и взрослыми, а также с благотворительной целью продает их на аукционах.

София Шамия проводит арт-терапию для детей (фото: instagram.com/sfshamie)

"Как художница, я поняла целебную силу искусства. Вот почему я начала арт-терапию с детьми - чтобы понять их эмоции. Я организовала благотворительный аукцион и средства от продажи картин направила на реабилитацию детей, у которых отобрали детство", - рассказала украинка в видео, которое представила для конкурса талантов на Мисс Мира 2023.

"Речь идет об организации "Frontline Medicks", которая занимается помощью всем пострадавшим от войны, включая военных", - добавила она.

Ранее обладательница титула Мисс Украина 2023 заявляла, что готова к чрезмерному вниманию и даже возможной критике, с которыми нередко сталкиваются девушки после победы в конкурсе.

София Шамия (фото: instagram.com/sfshamie)

"Я всегда была открытой и искренней относительно своей биографии и жизни, и мне нечего скрывать. Рада буду поделиться деталями моей деятельности или биографии, - говорила студентка.

"Я понимаю, что победа приносит определенное публичное внимание, и это может вызвать интерес к моему прошлому. Но я горжусь своей деятельностью и жизнью. Но очень благодарна украинцам за поддержку и возможность представлять Украину на международном конкурсе Мисс Мира", - поделилась красавица.

Недавно мы рассказывали, что украинка отказалась от титула Мисс Япония 2024 года.

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