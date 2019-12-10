"Миротворець" на деякий час припинить діяльність

"Миротворець" припинить свою діяльність. Правда, всього на кілька годин, тому проросійським пропагандистам і посібникам терористів розслаблятися не потрібно. Про це йдеться на сайті Центру досліджень злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки громадян.

"Сьогодні, 10 грудня 2019 року, о 18:00 на радість потворам від медияб***ства, бойовикам і російським найманцям, а також на вимогу деяких об'єктивних обставин ми повністю зупиняємо сервери "Миротворця", а саме: сайт myrotvorets.center і всі його дзеркала", - йдеться в повідомленні.

Також активісти додали, що доступ до відомостей про об'єкти їх дослідження в розділі "Чистилище" буде тимчасово забезпечений лише для окремих категорій користувачів на певному закритому ресурсі.

Всі інші проекти Центру - IDentigraf (проект з розпізнавання облич на фотографіях і відеозаписах), радіо "Миротворець", інформаційний портал Центру і сховище інформації про злочини проти України "ОРДіЛО" - працюватимуть і далі у відкритому і доступному режимі.

В "Миротворці" сподіваються, що технічні роботи на сайті займуть не більше кількох годин.

"Розраховуємо, що двох годин нам вистачить", - уточнили в "Миротворці".

Нагадаємо, що "Миротворець" містить відкриту базу особистих даних сепаратистів, бойовиків, російських найманців, які вбивають українців на Донбасі, а також артистів, журналістів та інших відомих людей, які відкрито підтримують агресивну політику Кремля і є українофобами.