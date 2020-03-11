ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В мире второй пациент вылечился от ВИЧ

STYLERЖизнь    11.03.2020 - 20:23
В мире второй пациент вылечился от ВИЧ
Второй в мире человек излечился от ВИЧ (Коллаж РБК-Украина)

У пациента с ВИЧ после антивирусной терапии была зафиксирована ремиссия

В мире зафиксирован случай, когда мужчина с ВИЧ полностью выздоровел. Об этом сообщает медицинское издание The Lancet. Так называемый "лондонский пациент" принимал антивирусную терапию, но после 18 месяцев ее окончания у него была ремиссия, то есть исчезли все признаки заболевания.

Имя мужчины издание не сообщило по этичным соображениям, но в Сми просочилась информация, что им является 40-летний венесуэлец Адам Кастильехо. Он страдал ВИЧ-инфекцией с 2003 года, а в 2012 году у него была диагностирована злокачественная лимфома Ходжкина. Трансплантация костного мозга проводилась для лечения онкологического заболевания, но одновременно удалось победить ВИЧ-инфекцию. Таким образом он стал вторым в истории человеком, который излечился от ВИЧ.

Напомним, что первым человеком, который вылечился от ВИЧ при помощи аналогичного способа, стал американец Тимоти Браун, прошедший процедуру в 2007–2008 годах.

Как мы ранее сообщали, украинский журналист Евгений Лесной сделал в прямом эфире смелое признание. Он сообщил, что уже 12 лет живет с ВИЧ. Креативный продюсер канала "Киев" сделал это, чтобы другие люди не относились негативно к соотечественникам с таким диагнозом.

Украинский журналист признался, что у него ВИЧ: я 12 лет с этим живу Япония опробует препараты от ВИЧ в лечении от коронавируса
Новости Украины ВИЧ
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь