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Український журналіст зізнався, що у нього ВІЛ: я 12 років з цим живу

STYLERЖиття    24.02.2020 - 11:51
Український журналіст зізнався, що у нього ВІЛ: я 12 років з цим живу
Український журналіст зізнався у свій ВІЛ-статус (Колаж РБК-Україна)

Український журналіст розповів, що живе з ВІЛ багато років

Український журналіст Євген Лісовий зробив у прямому ефірі сміливе визнання. Він повідомив, що вже 12 років живе з ВІЛ. Креативний продюсер каналу "Київ" зробив це, щоб інші люди не ставилися негативно до співвітчизників з таким діагнозом.

"Ви знаєте, багато людей вважають, що стигматизація, нерозуміння ВІЛ-інфікованих виникають через те, що багато відомих людей не визнають, що є ВІЛ-інфікованими. Ось зараз я визнаю себе ВІЛ-інфікованим. Я вже 12 років живу з ВІЛ. Я креативний продюсер каналу "Київ", для когось відомий журналіст. Це — серйозна заява", — сказав Лісовий.

Відзначимо, що сам Євген родом з Росії, він один з перших вийшов на Червону площу протестувати проти рішення Держдуми дозволити використовувати російські війська на території України.

Український журналіст зізнався, що у нього ВІЛ: я 12 років з цим живуЖурналіст Євген Лісовий (фото: facebook.com/evgeniy.lesnoy)

До речі, українці підтримали Євгена в соцмережах і побажали йому міцного здоров'я.

"Знаєте, мужність іноді здатна виглядати саме так. Тому що є теми, про які говорити не прийнято. Більше того - містична свідомість змушує всіх відмахуватися від діагнозів. "Відваліть, ніяких тестів здавати не буду". В результаті, у нас в країні половина з тих, хто живе з ВІЛ, - про свій діагноз навіть не здогадуються. З усіма витікаючими. Женя - це приклад того, що з ВІЛ можна жити. Бути успішним. Будувати кар'єру. І не піддавати ризику ні себе, ні оточуючих", - написав про журналіста Павло Казарін.

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