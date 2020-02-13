У світі спалах смертельного захворювання: не коронавірус

У світі спалах смертельного захворювання (Колаж РБК-Україна)

Лікування від страшного захворювання поки немає

Небезпечне захворювання спалахнуло в світі, воно зафіксовано в Нігерії, де вже від нього загинуло 15 осіб. Спалах зафіксували в штаті Бенуе. Від невідомого медикам захворювання заразилися вже 104 осіб.

Як зазначає видання Daily Express, влада африканської країни повідомила, що це не китайський коронавірус COVID-19. Відзначається, що симптоми хвороби схожі з гарячкою Ласса. Людині стає погано, у неї виникає набряк шлунка, нудота, блювання, діарея, а також головний біль.

Перші випадки невідомого захворювання зафіксували в Нігерії в січні. Лікування захворювання поки розробити не вдалося. Медики у лабараторіях повідомляють, що це щось нове, з чим їм ще не доводилося стикатися.

Відзначимо, що в Китаї на момент 13 лютого в результаті пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, померли вже 1369 осіб. До речі, число заражених в Китаї досягло 59 805 осіб. Всього в світі коронавірусом заразилися 60 329 осіб. Тобто, за останню добу новим коронавірусом захворіли понад 15 тисяч осіб. Одужання лікарі зафіксували у 5 995 людини у світі.

Україна оголосила евакуацію своїх громадян з китайської провінції Хубей, яка стала епіцентром розповсюдження коронавіруса. Спеціальний чартерний рейс відправився за українцями 11 лютого.