ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У світі спалах смертельного захворювання: не коронавірус

STYLERЖиття    13.02.2020 - 08:22
У світі спалах смертельного захворювання: не коронавірус
У світі спалах смертельного захворювання (Колаж РБК-Україна)

Лікування від страшного захворювання поки немає

Небезпечне захворювання спалахнуло в світі, воно зафіксовано в Нігерії, де вже від нього загинуло 15 осіб. Спалах зафіксували в штаті Бенуе. Від невідомого медикам захворювання заразилися вже 104 осіб.

Як зазначає видання Daily Express, влада африканської країни повідомила, що це не китайський коронавірус COVID-19. Відзначається, що симптоми хвороби схожі з гарячкою Ласса. Людині стає погано, у неї виникає набряк шлунка, нудота, блювання, діарея, а також головний біль.

Перші випадки невідомого захворювання зафіксували в Нігерії в січні. Лікування захворювання поки розробити не вдалося. Медики у лабараторіях повідомляють, що це щось нове, з чим їм ще не доводилося стикатися.

Відзначимо, що в Китаї на момент 13 лютого в результаті пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, померли вже 1369 осіб. До речі, число заражених в Китаї досягло 59 805 осіб. Всього в світі коронавірусом заразилися 60 329 осіб. Тобто, за останню добу новим коронавірусом захворіли понад 15 тисяч осіб. Одужання лікарі зафіксували у 5 995 людини у світі.

Україна оголосила евакуацію своїх громадян з китайської провінції Хубей, яка стала епіцентром розповсюдження коронавіруса. Спеціальний чартерний рейс відправився за українцями 11 лютого.

Рак легенів та звичайна застуда: як відрізнити по кашлю У Харкові померла дитина: лікарі вчасно не діагностували серйозне ускладнення
Новини України болезнь
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся