В мире вспышка смертельного заболевания: не коронавирус

В мире вспышка смертельного заболевания (Коллаж РБК-Украина)

Лечения от страшного заболевания пока нет

Опасное заболевание вспыхнуло в мире, оно зафиксировано в Нигерии, где уже от него погибло 15 человек. Вспышку зафиксировали в штате Бенуэ. От неизвестного медикам заболевания заразились уже 104 человек.

Как отмечает издание Daily Express, власти африканской страны сообщили, что это не китайский коронавирус COVID-19. Отмечается, что симптомы болезни схожи с лихорадкой Ласса. Человеку становится плохо, у него возникает отек желудка, тошнота, рвота, диарея, а также головная боль.

Первые случаи неизвестного заболевания зафиксировали в Нигерии в январе. Лечение заболевания пока разработать не удалось. Медики в лабораториях сообщают, что это что-то новое, с чем им еще не приходилось сталкиваться.

Отметим, что в Китае на момент 13 февраля в результате пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, умерли уже 1369 человек. Кстати, число зараженных в Китае достигло 59 805 человек. Всего в мире коронавирусом заразились 60 329 человек. То есть, за последние сутки новым коронавирусом заболели более 15 тысяч человек. Выздоровление врачи зафиксировали у 5 995 человек в мире.

Украина объявила эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения коронавируса. Специальный чартерный рейс отправился за украинцами 11 февраля.