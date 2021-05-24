У світі збільшилася кількість мільйонерів завдяки COVID-вакцинам: хто заробив найбільше
Вакцини від коронавірусу зробили мільярдерами як мінімум дев'ятьох людей на тлі загальної імунізації в світі.
Про це повідомляє міжнародна благодійна організація Oxfam з посиланням на дані People's Vaccine Alliance,
Люди стали доларовими мільярдерами за рахунок зростання прибутку фармацевтичних компаній від виробництва вакцин від коронавірусу.
Серед тих, хто став мільярдерами після початку загальної вакцинації, значаться:
- гендиректор американської компанії Moderna Стефан Бансель (його статки, за даними Oxfam, склали 4,3 млрд доларів);
- співзасновник і керівник німецької BioNTech Угур Шахін (4 млрд доларів);
- інвестор Moderna Тімоті Спрінгер (2,2 млрд доларів);
- голова ради директорів Moderna Нубар Афеян (1,9 млрд доларів);
- голова компанії ROVI-виробника упаковки для вакцини Moderna-Хуан Лопес-Бельмонте (1,8 млрд доларів);
- інвестор Moderna Роберт Лангер (1,6 млрд доларів);
- співзасновник і головний науковий співробітник китайської фармкомпанії CanSino Biologics Чжу Тао (1,3 млрд доларів), а також співзасновники CanSino Biologics Цю Дунсу і Мао Хуайхуа (1,2 млрд доларів і 1 млрд доларів соответвенно).
У Oxfam стверджують, що загальний статок дев'яти мільярдерів становить 19,3 млрд доларів.
Нагадаємо, що Міжнародна благодійна організація Oxfam була заснована в 1942 році. Вона функціонує більш ніж в 90 країнах і надає допомогу в боротьбі з бідністю і соціальною несправедливістю.
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