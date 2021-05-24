В мире увеличилось количество миллионеров, благодаря COVID-вакцинам: кто заработал больше всего
Вакцины от коронавируса сделали миллиардерами как минимум девятерых людей на фоне всеобщей иммунизации в мире.
Об этом сообщает международная благотворительная организация Oxfam со ссылкой на данные People's Vaccine Alliance,
Люди стали долларовыми миллиардерами за счет роста прибыли фармацевтических компаний от производства вакцин от коронавируса.
После начала всеобщей вакцинации эти люди стали миллионерами:
- гендиректор американской компании Moderna Стефан Бансель (его состояние, по данным Oxfam, составило 4,3 млрд долларов);
- сооснователь и руководитель немецкой BioNTech Угур Шахин (4 млрд долларов);
- инвестор Moderna Тимоти Спрингер (2,2 млрд долларов);
- председатель совета директоров Moderna Нубар Афеян (1,9 млрд долларов);
- председатель компании ROVI — производителя упаковки для вакцины Moderna — Хуан Лопес-Бельмонте (1,8 млрд долларов);
- инвестор Moderna Роберт Лангер (1,6 млрд долларов);
- соучредитель и главный научный сотрудник китайской фармкомпании CanSino Biologics Чжу Тао (1,3 млрд долларов), а также соучредители CanSino Biologics Цю Дунсу и Мао Хуайхуа (1,2 млрд долларов и 1 млрд долларов соответвенно).
В Oxfam утверждают, что общее состояние девяти миллиардеров составляет 19,3 млрд долларов.
Напомним, что Международная благотворительная организация Oxfam была основана в 1942 году. Она функционирует более чем в 90 странах и оказывает помощь в борьбе с бедностью и социальной несправедливостью.
Как мы ранее сообщали, украинцам рассказали, почему переболевшим COVID-19 нужна прививка.