Світ прощається з королевою. Фото зі скорботної церемонії поховання Єлизавети II

Траурні заходи розпочалися о 08:30 (за Київським часом) і триватимуть цілий день.

О 08:30 Вестмінстер-хол, де протягом чотирьох днів знаходилася труна королеви, зачинився для публіки. Відбувалася підготовка до державного похорону.

Траурна процесія прощання з Єлизаветою II (фото: Getty Images)

О 10:00 Вестмінстерське абатство відкрилося для конгрегації з 2000 осіб, до якої увійшли світові лідери та іноземні члени королівської родини.

Колишній прем'єр-міністр Британії Тоні Блер та чинний прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс залишають Вестмінстерське абатство (фото: Getty Images)

О 12:35 військовослужбовці 1-го батальйону гренадерської гвардії Королеви підняли труну з катафалка у Вестмінстер-холі та перенесли її процесією до Державного артилерійського лафета Королівського флоту.

Церемонія прощання у Вестмінстерському абатстві (фото: Getty Images)

О 12:44 артилерійський лафет, запряжений 138 кавалеристами зі складу військово-морських сил Великої Британії, вирушив із двору Нового палацу до Вестмінстерського абатства.

Прощання з королевою (фото: Getty Images)

За ним пішки йшли король Чарльз та члени королівської родини, включаючи принців Едуарда, Ендрю, Вільяма, Кейт (їхніх дітей) та Гаррі з Меган, а також принцесу Анну.

Труна королеви під час повільної процесії мала рухатися зі швидкістю 75 кроків на хвилину, не більше, ні менше.

Король Британії Чарльз III і принцеса Анна (фото: Getty Images)

О 12:52 процесія прибула до західних воріт Вестмінстерського абатства, де труну підняли з лафета і перенесли для панахиди.

О 13:00 розпочалася служба, яку провів декан Вестмінстера. Прем'єр-міністр Ліз Трасс та генеральний секретар Співдружності провели читання.

Принц Вільям, принц Джордж, принцеса Шарлотта, Кетрін, принцеса Уельська, принц Гаррі і Меган, герцогиня Сассекська, у Вестмінстерському абатстві (фото: Getty Images)

О 14.00 прозвучав Державний гімн та плач у виконанні Королівського волинника, що завершив державну панахиду.

Потім труну підняли з катафалка і носії пронесли її процесією через Великі західні ворота до Державного гарматного лафета, який розташований за межами Західних воріт.

Меган, герцогиня Сассекська, королева-консорт Камілла, принц Джордж, Кетрін, принцеса Уельська та Софі, графиня Вессекська (фото: Getty Images)

О 14:15 процесія, яку очолила Королівська канадська кінна поліція та співробітники Національної служби охорони здоров'я, вирушила до Веллінгтонської арки. Королівський загін, Королівська кінна артилерія в Гайд-парку провели стрільбі з гармат, а дзвони Біг-Бена дзвонили упродовж усієї процесії.

Король Чарльз III (фото: Getty Images)

О 15:00 після прибуття у Веллінгтон-Арк труну підняли на державний катафалк, який вирушив у Віндзор. Коли катафалк рушив, парад віддав королівський салют і прозвучав національний гімн.

Далі процесія продовжиться, поки о 18:00 труну опустять до Королівського склепу.

Її Величність Єлизавета II буде похована поруч зі своїм покійним чоловіком, герцогом Единбурзьким, у Меморіальній каплиці короля Георга VI.