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У МОЗ з'ясували причину рекордної захворюваності COVID-19

STYLERКоронавірус    21.06.2020 - 11:30
У МОЗ з'ясували причину рекордної захворюваності COVID-19
Коронавірус 2020 (фото: freepic.com)

Захворюваність коронавірусом продовжує збільшуватися

Коронавірус 2020 продовжує забирати життя людей. При цьому, говорити про повернення жорсткого карантину по всій території України рано. У МОЗ назвали основну причину захворюваності.

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що основна причина зростання - порушення заходів профілактики. Також на негативну динаміку захворюваності вплинуло недотримання правил при перевезенні в міському, міжміському і міжобласному транспорті, інформує сайт МОЗ.

"Для недопущення погіршення епідемічної ситуації та вимушеного посилення карантинних заходів буде посилено державний контроль", - прокоментував Ляшко.

Органи місцевого самоврядування повинні забезпечити проведення регулярних рейдових перевірок щодо дотримання запобіжних заходів: режиму носіння масок, соціальної дистанції та заходів дезінфекції.

Госпродпотребслужба повинна посилити нагляд за дошкільними установами, закладами громадського харчування, фізичної культури і спорту, роботою ринків, установ, що надають послуги з розміщення, об'єктами торгівлі.

У свою чергу, медичні працівники та Національна поліція повинні посилити заходи з розслідування і виявлення контактних осіб. Протягом декількох місяців пандемії в більшості областей налагодилося дуже хороше співробітництво.

Також українців просять не забувати про дотримання дистанції в громадських місцях, регулярно мити руки, не чіпати руками очі, ніс і рот. Якщо ви відчуваєте себе погано, залишайтеся вдома до одужання, навіть при наявності легких симптомів. При підвищенні температури, появі кашлю та утрудненні дихання - зверніться за медичною допомогою.

Нагадаємо, що вчені зробили нову заяву про COVID-19.

Ми писали, що у МОЗ розповіли, чи потрібно носити маску на пляжі.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новини України Коронавірус
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